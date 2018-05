A tenista luxemburguesa Mandy Minella, 307°do 'ranking' mundial, vai defrontar a grega Maria Sakkari (WTA 39), na segunda ronda do torneio parisiense de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' da temporada.

Roland Garros: Minella contra Sakkari, Muller à espera de adversário

Já o tenista luxemburguês Gilles Muller (ATP 34) está à espera de saber quem será o seu adversário na primeira ronda. Muller enfrentará um jogador saído das qualificações.

No que toca à participação portuguesa, João Sousa, 48.º do 'ranking' mundial, vai defrontar o argentino Guido Pella, 81.º, na primeira ronda.

Caso siga em frente no torneio gaulês, Sousa, número um nacional, poderá defrontar o espanhol Rafael Nadal, líder da hierarquia mundial, que na ronda inaugural mede forças com o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 54.º do mundo.

Além de João Sousa, Portugal pode ainda ter um segundo jogador no quadro principal, caso Gonçalo Oliveira, 221.º do 'ranking', ultrapasse na sexta-feira a última ronda do torneio de qualificação, na qual vai defrontar o australiano Bernard Tomic, número 208 do mundo.

O torneio de Roland Garros realiza-se entre 21 de maio e 10 de junho.

