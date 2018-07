O camisola amarela, Geraint Thomas, chegou em segundo lugar e Romain Bardet (AG2R) fechou o pódio, ambos a 19 segundos do vencedor. Froome perdeu o terceiro posto para Roglic por 13 segundos. Francês Alaphilippe já assegurou a camisola para o melhor da montanha e estabeleceu novo recorde.

Desporto 6 min.

Roglic vence etapa do Tourmalet

O camisola amarela, Geraint Thomas, chegou em segundo lugar e Romain Bardet (AG2R) fechou o pódio, ambos a 19 segundos do vencedor. Froome perdeu o terceiro posto para Roglic por 13 segundos. Francês Alaphilippe já assegurou a camisola para o melhor da montanha e estabeleceu novo recorde.

O ciclista esloveno Primaz Roglic (LotoNL-Jumbo) ganhou a etapa 19 da Volta a França, 200,5 km entre Lourdes e Laruns, assinalada pela dureza da montanha com relevo para o mítico Col du Tourmalet (2.115 metros). Roglic completou o percurso em 5h28m17s, menos 19 segundos do que os restantes ocupantes do pódio e, com este triunfo, ultrapassou Froome no terceiro posto da geral.



De resto, a última presença da montanha não exerceu efeitos sobre o camisola amarela, pois Geraint Thomas (Sky) continua a liderar, mas aumentou a vantagem sobre Tom Dumoulin (TeamSunweb) para 2m05s. Roglic passa a ser terceiro, a 2m24s do líder, e Chris Froome (Sky) está logo a seguir a 2m37s.



Adam Yates e o luxemburguês Bob Jungels foram os primeiros a desferir um ataque e, com apenas 21 km percorridos, já havia seis ciclistas na frente. Rapidamente, outro sexteto encetou a perseguição: Barguil, Izaguirre, Amador, Vichot, Chavanel e Alaphilippe. Pouco depois, outros seis se lhes juntaram: Hardy, Nieve, Bennati, Burghardt, Slagter e Mollema. Antes dos 42 km, Jungels sofreu um furo, mas depressa voltou ao grupo em fuga que dispunha de quase seis minutos de vantagem sobre o pelotão. Aos 58 km, porém, os 12 perseguidores já recolavam aos seis da frente.

A caminho do Col d'Aspin, vários ciclistas foram perdendo contacto com o grupo da dianteira. O francês Alaphilippe seria o primeiro a passar pelo Col d'Aspin e, com esse feito, assegurou que seria o melhor da Volta a França na montanha. Depois disto, o diretor desportivo da Quick Step, Davide Bramati, disse à televisão gaulesa: "Agora que Alaphilippe garantiu a camisola do prémio da montanha vai trabalhar para que Bob Jungels termine no top 10".

A página oficial do Tour recordava que, "desde a vitória [do luxemburguês] Andy Schleck no Tourmalet em 2010, só outro não francês venceu ali: Rafal Majka em 2015". E enumerava os outros ganhadores na mítica subida: "Jérémy Roy em 2011, Thomas Voeckler em 2012, Blel Kadri em 2014 e Thibaut Pinot em 2016". A passagem em primeiro pelo Col du Tourmalet vale um prémio suplementar no valor de cinco mil euros.

Entretanto, na perseguição ao grupo da frente, Romain Bardet desferiu ataque, seguido por Jakob Fuglsang e por Rafal Majka. A 100 km do fim, Adam Yates e Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Julian Alaphilippe and Bob Jungels (Quick Step), Tanel Kangert (Astana), Warren Barguil (Fortuneo-Samsic), Gorka Izaguirre (Bahrain-Merida) e Andrey Amador (Movistar) tinham vantagem de 2m30s sobre Bardet, Zakarin e Landa.



Jungels passou por uma fase de sofrimento, mas não deixou o grupo da dianteira com Alaphilippe, Izaguirre, Barguil, Nieve e Kangert. No topo do Col du Tourmalet, ao km 108, o francês Alaphilippe voltou a ser o primeiro. E, com isso, de acordo com o site do Tour, estabeleceu novo recorde, uma vez que conseguiu ser o melhor em quatro momentos de montanha "hors catègorie": Glières, Bisanne, Madeleine e o já referido Tourmalet. Antes havia cinco ciclistas igualados com três triunfos desde a criação daquele escalão em 1979: Gert-Jan Theunisse (1989), Tony Rominger (1993), Richard Virenque (1995), Thomas Voeckler (2012) e Warren Barguil (2017).



A 65 km do final, Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Julian Alaphilippe e Bob Jungels (Quick Step), Tanel Kangert (Astana), Warren Barguil (Fortuneo-Samsic), Gorka Izaguirre (Bahrain-Merida), Mikel Landa e Andrey Amador (Movistar), Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) e Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) estavam juntos na dianteira. Landa estava apenas a 1m20s da liderança, enquanto o grupo do camisola amarela se encontrava a 3m11s.



Aproximava-se o Col des Bordères (contagem de montanha de segunda categoria, subida de 1.156 metros) e, a 54 km do final, a geral estava escalonada deste modo: Thomas; Landa, a 1m19s; Bardet, a 1m58s; Dumoulin, a 1m59s. Mas havia ainda muito esforço para realizar e duras subidas para vencer e o desgaste ia ditando leis. Pouco depois, Bardet ensaiou a fuga e Landa ripostou. No pelotão, a Lotto procurava impedir que Primoz Roglic descesse na classificação e Gesink aumentou a cadência.



A 45 km da meta, nove corredores repartiam esforços na frente: Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Bob Jungels (Quick Step), Tanel Kangert (Astana), Warren Barguil (Fortuneo-Samsic), Gorka Izaguirre (Bahrain-Merida), Mikel Landa e Andrey Amador (Movistar), Romain Bardet (AG2R), Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) e Rafal Majka (Bora-Hansgrohe). Gesink rebocava o grupo do camisola amarela até 2m15s de diferença da dianteira e apanhava Alaphilippe. No Col des Bordères, onde se impôs Tanel Kangert, a diferença do grupo da frente para o pelotão já se situava apenas em 1m46s e iria continuar a diminuir.

O preço do cansaço continuava a ser elevado e, no início da subida do Col d'Aubisque, vários ciclistas perderam o contacto com a frente, embora também houvesse quem recolasse como Zakarin. No pelotão, Kwiatkowski tentou a sua sorte, seguindo-se outros ataques como os de Steven Kruijswijk ou Tom Dumoulin ou Dan Martin. A 11 km do fim, Froome vacilava, enquanto lá na frente pedalavam Landa, Bardet, Majka e Zakarin.

A 25 km do fim, Landa, Bardet, Majka e Zakarin já só dispunham de 25 segundos de vantagem sobre Thomas, Dumoulin, Roglic, Kruijswijk, Izaguirre e Jungels. Froome sofrera imenso por entre a neblina da montanha, mas manteve o contacto com a frente. Quintana, por exemplo, estava a mais de quatro minutos. O grupo do camisola amarela lograva a recolagem, mas, a 2,5 km do Col d'Aubisque, Majka desferiu ataque e isolou-se, completando a subida em primeiro, mas foi apanhado na descida, a 16 km do fim, e Roglic passou a liderar, não mais perdendo essa posição.



Com o balanço da descida, Roglic ganhou ligeira vantagem de 10 segundos sobre os mais próximos perseguidores a cinco km do final, aumentando para 18 segundos dois km depois.



Neste sábado, véspera de terminar o Tour, realiza-se a etapa 20, um contrarrelógio individual de 31 km entre Saint-Pée-sur-Nivelle e Espelette.

Ontem, o ministro luxemburguês do Desporto, Romain Schneider, esteve com Petz Lahure, dirigente da Associação de Imprensa Desportiva no Grão-Ducado, e ainda com Josée e Fabienne Gaul, respetivamente a mulher e a filha do luxemburguês Charly Gaul, vencedor do Tour em 1958, descerrando uma placa de homenagem a Alphonse Steinès.



No dia em que se assinalavam 60 anos sobre a vitória de Gaul no Tour e 90 anos depois do segundo êxito consecutivo na prova de outro luxemburguês, Nicolas Frantz, o Grão-Ducado passou a marcar presença nos Pirenéus em função desta homenagem a Steinès. Natural de Ahn, Steinès foi jornalista desportivo e colaborador de Henri Desgrange, diretor do jornal L'Auto e criador do Tour em 1903. Seria, contudo, Steinès a sugerir a introdução da montanha na prova e, a 21 de julho de 1910, na etapa 10 entre Luchon e Bayonne, aconteceram as primeiras subidas nos Pirenéus: Peyresourde, Col d'Aspin, Tourmalet e Aubisque.

