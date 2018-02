O tenista suíço Roger Federer foi distinguido com o Prémio Laureus e eleito desportista do ano de 2017, batendo rivais como o português Cristiano Ronaldo, os britânicos Chris Froome, Mo Farah e Lewis Hamilton ou o espanhol Rafael Nadal. Ronaldo, que coleciona cinco nomeações (2009, 2014, 2015, 2017 e 2018), ainda não pôde superar a barreira que o futebol enfrenta nesta distinção, uma vez que nunca um futebolista venceu o galardão.

Roger Federer eleito desportista do ano

Alvaro Antonio Silva Da Cruz Federer recebeu ainda o prémio para melhor regresso do ano.

Federer, que se tornou o mais velho líder do ranking mundial de ténis com 36 anos e sete meses, depois de vencer Robin Haase nos quartos-de-final do torneio de Roterdão (prova que acabaria por conquistar ao bater o búlgaro Grigor Dimitrov ), a meio deste mês, recebeu também o prémio para melhor regresso do ano.

O helvético voltou a ser número 1 mundial após mais de cinco anos afastado dessa posição, pois a última vez que ocupara o lugar fora a 4 de novembro de 2012.

Nascido a 8 de agosto de 1981, Federer detém múltiplos recordes no ténis mundial, entre os quais o de conquistas de troféus em provas do Grand Slam: 20, depois de ganhar o Open da Austrália deste ano, primeira prova da categoria na temporada, derrotando na final o croata Marin Cilic.