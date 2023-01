O currículo é bom. O discurso de abertura, descomplexado. Estilo Roger Schmidt.

Seleção de Portugal

Roberto Martínez é fixe

Rui Miguel Tovar O novo seleccionador de Portugal é espanhol, ganha títulos em Inglaterra e vem de treinar a Bélgica.

Quando o telefone toca. Além de ser um programa radiofónico apresentado por Matos Maia nos anos 80 e famoso na Rádio Comercial, é também um hábito muito corriqueiro. Pudera, o telefone toca todos os dias. É o mundo a falar connosco.

Quando o telefone toca, na tarde de 9 de Janeiro 2023, um olhar rápido para o ecrã é o início do fim. Leio Mário Rui e desconfio de uma notícia trágica. O desenvolvimento da conversa é curto, resultado de dor e incredulidade. As palavras nem querem sair. Quando saem é em forma de perguntas estúpidas, vazias de sentido.

A história, bem contada, tem início em mil-nove-e-noventa-e-pouco. Ainda morava no 11.º andar com os meus pais na Flamenga, paredes meias com a Póvoa de Santo Adrião, com vista para as torres da Bela… Vista em Santo António dos Cavaleiros. No sobe e desce do elevador, o mais normal é encontrar pessoas para falar do tempo incerto, do trânsito impossível na Calçada de Carriche e dos resultados de futebol na última jornada.

Numa dessas investidas, um vizinho também do 11.º mete-se com o meu pai. De Mário Rui para Rui Mário. A conversa estende-se para fora do elevador e sai da banalidade. Às tantas, salta a pergunta para o meu pai sobre a possibilidade de arranjar qualquer coisa para o Meszaros, o grande Ferenc, campeão da 1.ª divisão pelo Sporting em 1982 e da 2.ª pelo Vitória FC em 1987. O homem vive em Budapeste, com a mulher (médica) mais os filhos, e aquilo está assim-assim. É a ressaca da queda do muro de Berlim nos países de Leste, o panorama é desanimador.

Há movimentos aqui, diligências ali. De repente, Meszaros assume o cargo de treinador do Lourinhanense, então um clube satélite do Sporting. A sua mulher também vem e trabalha num hospital na zona do Oeste. A vida ganha um outro élan. Bem melhor.

Passa-se um ano e o Lourinhanense sobe à 2.ª divisão B. Em Agosto, na altura das férias na Areia Branca, onde faço contagem decrescente para a compra das revistas de início de época da France Football, da Kicker e d’A Bola, o meu pai pede-me para ir ver se o Meszaros está nas suas sete quintas. Aceito o desafio, depois de um dia intenso de beachball no areal extenso e mergulhos em alto mar, e lá vou assistir a um treino de pré-época.

Quando Meszaros sai do Estádio Municipal em direcção ao carro, chamo-o. Mal lhe digo de quem sou filho, salta-lhe uma lágrima. Duas, quatro, oito, infinitas. Enquanto diz repetidamente ‘obrigado ao seu pai’. Pela primeira vez, vejo um homem chorar no meu ombro. E só voltaria a ver uma cena idêntica com o meu pai, no funeral da minha avó, também na Lourinhã.

Claro, o tal telefonema curto invade-me de nostalgia. As lágrimas de Meszaros saltam para mim, por magia. O sossego do vazio é interrompido pela enésima macacada da minha filha Ema, de dois anos. Com bronquiolite há três dias, está sentada à frente da televisão a ver o Panda. Aliás, o Panda é fixe. Diz ela, Ema. E diz o próprio Panda, em modo mantra nos intervalos das séries, cujos episódios já sei de cor e salteado.

O único momento em que me é permitido pela Ema o uso da televisão é durante a sua sesta. Curiosamente, o momento bate com o anúncio de Roberto Martínez, apresentado pelo presidente federativo Fernando Gomes como sucessor de Fernando Santos. Caraças, Roberto Martínez? Porquê? Como? Quando? Onde? Bem, já pareço o Noddy. Desvio-me do modelo de Lasswell e avanço como se fosse um extremo.

Martínez é espanhol e faz carreira em Inglaterra, como jogador e treinador. Aliás, ainda como jogador (do Walsall, da 2.ª divisão), é convidado pela BBC para comentar outros jogos de escalões menores devido ao seu inglês perfeito. Um espanhol a falar inglês? Madre mía, inédito. Como treinador, é campeão da 3.ª pelo Swansea, uma equipa de Gales entre 25 de Inglaterra, e levanta a Taça de Inglaterra 2013 pelo modesto Wigan, numa final vs. Manchester City (1:0).

Segue-se o convite inesperado da Bélgica, com a qual Martínez é terceiro classificado no Mundial-2018 (eliminado pela futura campeã França) e quinto no Euro-2020 (eliminado pela futura campeã Itália) antes do fiasco no Qatar, onde não passa da fase de grupos (eliminado por Marrocos e Croácia, duas selecções que chegam à ½ final).

Fim da linha, já chega. Martínez vive seis anos alucinantes na Bélgica. Sim senhor, é a geração de ouro. Só que a Bélgica é bem capaz de ser o país mais excêntrico da Europa – caramba, os mais de 600 dias sem governo entre Dezembro 2018 e Outubro 2020 dizem tudo. E a selecção é só um prolongamento dessa anarquia. A parte norte do país fala neerlandês, a do centro é mais a francesa e a de este é pró alemão, sem esquecer os outros do valão, do flamengo, disto e daquilo. É um país com muitos contrastes e os jogadores idem idem aspas aspas. É a fogueira das vaidades. Martínez sai pela porta dos fundos, impensável para quem ganha 56 dos 80 jogos.

O currículo é bom. O discurso de abertura, descomplexado. Estilo Roger Schmidt. Falta gente desta entre nós, para aprendermos a comunicar e a evoluir. Panda, anota aí: Roberto Martínez é fixe.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

