Aminata Diallo, jogadora do Paris Saint-Germain, foi presa na quinta-feira por suspeitas de envolvimento no ataque violento à colega de equipa Kheira Hamraoui.

Futebol feminino

Rivalidade, a quanto obrigas. Jogadora do PSG detida por suspeita de ataque a colega

Ana Patrícia CARDOSO

Aminata Diallo e Kheira Hamraoui pertencem à mesma equipa de futebol feminino do Paris Saint-Germain, mas isso não as torna amigas. Na quarta-feira, 10, a Polícia Regional de Versalhes prendeu Diallo, 26 anos, por suspeitas de envolvimento num ataque à colega, levado a cabo por dois homens encapuzados na semana passada.

O PSG confirmou a detenção e apressou-se a condenar "da forma mais forte possível a violência ocorrida". O "PSG está a trabalhar com a polícia de Versalhes para esclarecer os fatos e vai estudar as medidas a tomar", lê-se em comunicado. Está instalado o escândalo no futebol feminino.

A agressão aconteceu após um jantar de equipa organizado pelo clube, na quinta-feira, 4, em Paris. De acordo com o relato do The New York TImes, Hamraoui aceitou boleia de Diallo para casa, num gesto aparentemente inofensivo. No caminho, o carro foi intercetado por dois homens encapuzados que levavam barras de ferro.

As duas mulheres foram retiradas do veículo e, enquanto Diallo ficou retida por um dos assaltantes, Hamraoui foi agredida nas pernas repetidamente. A dupla de agressores fugiu do local e ainda não foram identificados, segundo o jornal L'Equipe, que avançou com a notícia. Devido à gravidade do ataque, Hamraoui foi transportada para o hospital onde teve de levar pontos nas pernas e nas mãos, segundo informação do The Guardian. Terá de ficar em recuperação.

O PSG adiantou também que aumentou a segurança das jogadoras logo após o incidente violento. "O clube tomou todas as medidas necessárias para garantir a saúde, o bem-estar e a segurança de toda a sua seleção feminina".

Diallo continua detida e ainda não foram avançados mais detalhes sobre a investigação.

Sai uma, entra outra

Kheira Hamraoui (esquerda) e Aminata Diallo (direita) AFP

A competição por lugares no campeonato francês aumentou após a equipa feminina do PSG ter acabado com o reinado do Lyon, eterna equipa rival, na época passada. O PSG tinha ficado em segundo lugar na tabela em oito do 10 anos anteriores.

A contratação de Hamraoui, 31 anos, ao FC Barcelona fazia parte da estratégia de reforço do meio campo do clube. Já Diallo tinha regressado de um empréstimo ao Atlético Madrid mas não estava a jogar a titular, sendo regularmente usada para substituir Hamraoui.

Com a colega internada, Diallo entrou em campo na equipa inicial no jogo PSG contra o Real Madrid, a contar para a Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na terça-feira.

Hamraoui, com 31 anos, jogou pela França no Campeonato do Mundo Feminino, em 2015, e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. A médio francesa tinha sido convocada para a seleção em outubro, cerca de dois anos após a última chamada, mas, por culpa de uma lesão na coxa, falhou jogos com a Estónia (11-0) e o Cazaquistão (5-0), ambas a contar para qualificação rumo ao Mundial de 2023.

I, Tonya

Depois do caso vir a público, logo surgiram as comparações com o ataque de 1994 à patinadora Nancy Kerrigan, ideia orquestrada pelo ex-marido da atleta rival Tonya Harding.

Kerrigan foi agredida após uma sessão de treino por um homem que lhe acertou repetidamente nas pernas com um bastão da polícia. Depois de Kerrigan ter sido forçada a retirar-se do campeonato devido aos seus ferimentos, Harding ganhou a competição para reclamar um lugar na equipa olímpica dos EUA de 1994.

Kerrigan acabou por também ser nomeada para a equipa e ganhou a medalha de prata nos Jogos de Lillehammer. Harding, que durante muito tempo negou estar envolvido no ataque, terminou em oitavo lugar. O escândalo chegou ao grande público através do file "I, Tonya", de 2017.









