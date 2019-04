Vilacondenses conseguiram o empate já nos descontos.

Rio Ave rouba dois pontos ao FC Porto nos descontos

O desfecho da partida foi dramático para os azuis e brancos que depois de terem estado a vencer confortavelmente por 2-0, sofreram dois golos nos últimos cinco minutos.

O FC Porto entrou melhor na partida e inaugurou o marcador aos 18 minutos do primeiro tempo, por Yacine Brahimi. Passados dois minutos, na sequência de lançamento de linha lateral, o FC Porto chegou ao segundo golo, com Marega a ser preponderante no autogolo de Junio Rocha.

Mas o Rio Ave nunca baixou os braços e, aos 85 minutos, reduziu para 1-2, por Nuno Santos, tendo chegado ao empate já em período de descontos com um remate de Ronan desviado por Alex Telles.



O Rio Ave terminou o encontro a dez por expulsão de Nikola Jambor.

