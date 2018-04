O Rio Ave empatou esta segunda-feira 1-1 na receção ao Tondela, no jogo que encerrou a 30.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo assim o quinto posto com que iniciou a ronda.

Rio Ave empata com Tondela e fecha 30.ª jornada no quinto posto

A equipa vila-condense adiantou-se no marcador por Diego Lopes, aos 25 minutos, e podia ter ido para intervalo com uma vantagem de dois golos, mas Guedes falhou uma grande penalidade, um 'castigo' o qual , aparentemente, não deveria ter sido ele a marcar, levando à sua substituição minutos depois. O Tondela chegou à igualdade já na segunda metade (52), através de Tomané, de penálti.

Com este empate, o Rio Ave fecha a ronda na quinta posição, com os mesmos 44 pontos do Marítimo, sexto e provavelmente único rival pela última vaga europeia, enquanto o Tondela afastou-se mais um pouco da zona perigosa da tabela, sendo 12.º com 32 pontos, mais seis do que o Estoril, a primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção.