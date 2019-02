Rio Ave e Tondela empatam no arranque da 20.ª jornada

Rio Ave e Tondela empataram hoje 2-2, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que serve mais os interesses dos visitantes, em situação incómoda na tabela classificativa.

Rio Ave e Tondela empataram hoje 2-2, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que serve mais os interesses dos visitantes, em situação incómoda na tabela classificativa.

O Rio Ave adiantou-se no marcador aos 9', por intermédio de Galeno que assinou um grande golo ao fazer um chapéu a Cláudio Ramos.

Cinco minutos depois, Juan Delgado empatou a partida, de cabeça, ao corresponder da melhor maneira a um cruzamento de Xavier e já na segunda parte os forasteiros deram a cambalhota no marcador, com um golo de Tomané.

Aos 60', Ricardo Alves foi expulso, por acumulação de amarelos, na sequência de uma falta sobre Nadjack. Reduzido a dez jogadores, o Tondela não conseguiu aguentar a pressão do Rio Ave que, aos 74', empatou o jogo com um golo de Bruno Moreira.

Com este resultado, a equipa de Daniel Ramos continua em nono, com 25 pontos, enquanto a que é orientada por Pepa subiu, provisoriamente, ao 12º lugar, com 20 pontos, os mesmos de Vitória de Setúbal e Marítimo.

