Rio Ave e Vitória de Setúbal empataram este domingo a uma bola no encerramento da 17a jornada da I Liga portuguesa de futebol, enquanto o Desportivo de Chaves venceu na receção ao Tondela, por 2-1, e regressou às vitórias após 11 rondas sem vencer.

Rio Ave e Setúbal empatam, Chaves regressa às vitórias

Galeno, de livre direto, colocou o Rio Ave na frente do marcador, aos 23 minutos, resultado que se manteve até ao intervalo. No segundo tempo, Matheus Reis foi expulso, por acumulação de amarelos, e deixou em inferioridade numérica a equipa da casa que viria a sofrer o golo do empate a seis minutos do fim, com Hildeberto a aproveitar da melhor forma uma falha defensiva do Rio Ave.



Marcão do Desportivo de Chaves disputa a bola com Chico, jogador do Tondela. Foto: LUSA

Os transmontanos conquistaram o terceiro triunfo na competição, o primeiro sob o comando de Tiago Fernandes, e o terceiro encontro consecutivo sem perder, depois dos empates com Feirense e Vitória de Setúbal, ambos 0-0.

O brasileiro André Luís, aos 20 minutos, na recarga à defesa de Cláudio Ramos numa grande penalidade, e o sul-africano Luther Sing, aos 57, marcaram os golos do Desportivo de Chaves, que subiu ao 17.º lugar, com os mesmos 12 pontos do Desportivo das Aves, que agora é último.

Tomané, aos 90+8 minutos, na conversão de uma grande penalidade, ainda reduziu para o Tondela, que ficou em inferioridade numérica aos 62, devido à expulsão de Ricardo Costa, e segue no 13.º posto, com 18 pontos.

