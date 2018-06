O ciclista australiano Richie Porte (BMC) consolidou hoje a liderança da Volta à Suíça, após a sexta etapa, entre Fiesch e Gommiswald, ganha pelo dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb).

Richie Porte consolida liderança da Volta à Suíça

O ciclista australiano Richie Porte (BMC) consolidou hoje a liderança da Volta à Suíça, após a sexta etapa, entre Fiesch e Gommiswald, ganha pelo dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb).

Porte atacou nos últimos quilómetros da etapa, que tinha a meta instalada numa contagem de montanha de terceira categoria, e conseguiu roubar segundos aos mais diretos rivais.

Andersen foi o primeiro a concluir os 186 quilómetros do percurso, em 4:59.53 horas, menos 10 segundos do que o australiano Nathan Haas (Katusha-Alpecin) e 24 do que o espanhol Gorka Izagirre (Barhain Merida).

Ao terminar a etapa na sexta posição , a 27 segundos do vencedor, Porte ganhou 12 segundos aos dois principais perseguidores, os holandeses Wilco Kelderman e Sam Oomen, com os dois ciclistas da Sunweb a estarem agora a 32 da liderança.

O ciclista luxemburguês Ben Gastauer (Ag2r La Mondial) terminou a etapa no 59° lugar, a 3'25'' do vencedor do dia.

Na geral, Gastauer é 50° classificado, a 15'09'' do líder.



O português José Gonçalves (Katusha-Alpecin) concluiu a etapa na 60.ª posição, a 3.25 minutos de Andersen, enquanto Nelson Oliveira foi 71.º, a 4.44.

Na geral, Gonçalves subiu a 56.º, a 20.05 de Porte, e Oliveira caiu para 67.º, a 25.48.

No sábado corre-se a sétima etapa, entre Eschenbach e Arosa (170 quilómetros), com uma contagem de categoria especial a coincidir com a meta.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.