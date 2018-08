Italiano da MsTina Focus ficou à frente de Luís Mendonça e de César Martingil no sprint que decidiu a etapa. Rafael Reis manteve a camisola amarela.

Riccardo Stacchiotti vence na Volta a Portugal

O italiano Riccardo Stacchiotti (MsTina Focus) venceu ao sprint a etapa 1 da Volta a Portugal em bicicleta, entre Alcácer do Sal e Albufeira, numa distância de 191,8 km, com o tempo de 5h14m43s. Luís Mendonça (Aviludo-Louletano) e César Martingil (Liberty Seguros-Carglass), com o mesmo tempo do vencedor, completaram o pódio. Rafael Reis (Caja Rural) manteve a camisola amarela com dois segundos de avanço sobre Martingil.



Apesar das elevadas temperaturas ao longo do trajeto (quase sempre superiores a 40 graus), logo aos 20 km da etapa já havia corredores em fuga, mas seria o alemão Mario Vogt (Sapura) quem iria ganhar protagonismo ao isolar-se, chegando a dispor de uma vantagem sobre o pelotão superior a quatro minutos quando faltavam menos de 100 km para o final da tirada. Dez quilómetros mais tarde, o pelotão já conquistara um minuto a Vogt. A etapa ficaria marcada pela desistência do experiente Joaquim Silva (Caja Rural), devido a uma paragem de digestão.



Com a aproximação da chegada, a diferença foi diminuindo, apesar dos esforços do alemão na dianteira. O pelotão, encabeçado na maior parte do tempo por elementos da Caja Rural e da W52 FC Porto, ia reduzindo a desvantagem. A 58 km do final, o tempo entre o líder e a cabeça do pelotão situava-se em 1m42s.

Contudo, Mario Vogt ia recebendo informação sobre a diferença de tempo e, num assomo de energia, voltou a aumentar a vantagem: a 50 km da meta dispunha de mais de três minutos sobre o grupo do camisola amarela, do qual saltara David Ribeiro para assumir o papel de perseguidor intermédio.



Entretanto, o pelotão alongou-se, outros se juntaram a David Ribeiro e, a 32 km do final, Vogt foi alcançado pelo primeiro grupo de perseguidores, enquanto o pelotão permanecia a mais de um minuto de diferença. Jesse Ewart (Sapura), Rui Rodrigues (Louletano-Aviludo) e Pierpaolo Ficara (Amore & Vita) passaram a formar o trio da frente, mas seriam alcançados e a vitória na etapa acabou por decidir-se ao sprint.



Esta sexta-feira realiza-se a etapa 2, que vai ligar Beja e Portalegre (203,6 km), esperando-se que o intenso calor continue a dificultar a tarefa dos ciclistas.

