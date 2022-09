A criança, de 10 anos, acabou por ver o jogo em tronco nu nas bancadas dos adeptos do Famalicão. "Vítima de intolerância implacável" reage a governante. Liga de Futebol vai analisar o caso que está a gerar revolta.

Revolta. Criança obrigada a despir camisola do Benfica no jogo com o Famalicão

O caso que ocorreu no jogo de futebol entre o Famalicão e o Benfica, da Primeira Liga, está a chocar o país. Uma criança de 10 anos foi obrigada a despir a camisola do Benfica para ver o jogo nas bancadas maioritariamente com adeptos do Famalicão, no sábado passado. O menino acabou por ter de assistir ao jogo em tronco nu e o caso está a ser criticado por políticos e por representantes do futebol que vão analisar a situação.



"Esta criança foi vítima de intolerância implacável num estádio de futebol por parte de representantes do promotor do jogo. Foi ainda submetida à indignidade de ficar semi-despida para que pudesse continuar a assistir ao jogo", declarou no domingo João Paulo Correia, o secretário de Estado da Juventude e Desporto nas redes sociais. Revoltado, o governante apela: "Este incidente impõe o maior protesto. As entidades envolvidas têm de prestar esclarecimentos pelo sucedido".

Liga reage

A Liga de Futebol também lamenta o caso e anunciou que o episódio polémico irá ser debatido, na reunião da próxima quinta-feira, dia 15, entre todos os diretores de segurança das sociedades desportivas e a direção de segurança da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"O regresso das famílias aos estádios" é um dos objetivos definidos pela LPFP, recorda o mesmo no comunicado realçando a importância da "sensibilização de todos os agentes desportivos para o regresso do público às bancadas".

Benfica contesta

Também o Benfica mostrou a sua revolta com a situação da criança. "O Sport Lisboa e Benfica lamenta que num futebol que se quer cada vez mais inclusivo, capaz de trazer cada vez mais famílias para os jogos, adeptos com camisolas do Benfica, incluindo crianças, tenham sido obrigados a despi-las para poderem assistir ao jogo", escreve o clube da Luz no seu site.

"Queremos um futebol diferente e todos temos de contribuir para isso", apela. A partida foi ganha pelo Benfica por 1-0 no jogo com o Famalicão, na sexta jornada da Primeira Liga.

