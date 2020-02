As obras do Saint-Symphorien vão custar 60 milhões de euros e devem estar concluídas a tempo do arranque da época 2020-2021.

Remodelação do estádio do FC Metz tem carimbo luxemburguês

O projeto de remodelação do estádio do FC Metz foi entregue a três empresas do Grão-Ducado. Depois da Moreno Architecture, o grupo Costantini e os designers da ICR também entraram em campo para as obras que devem estar concluídas em agosto de 2021, mesmo a tempo do início da época.

Apesar das tempestades que deixaram um rasto de destruição no centro da Europa, incluindo na região de Lorraine, a primeira pedra foi lançada esta semana na bancada Sul do Saint-Symphorien. Tida como um passo decisivo no projeto, a estrutura de aço que pesa mais de mil toneladas já destapa as expetativas em relação à nova cara da casa do clube da cidade.

Além das bancadas, o FC Metz vai abrir uma nova entrada nas traseiras do estádio para facilitar a vida aos adeptos. A capacidade do Saint-Symphorien passa a 30 mil lugares com a criação de mais 4 mil lugares. As bancadas leste, oeste e norte vão ter novos assentos.

Feitas as contas, as obras devem custar cerca de 60 milhões de euros. Metz e o departamento da Moselle entram com 5 milhões e Estado francês com outros 4,5. O clube suporta o resto. Vai gastar 45,5 milhões de euros.