Relvado de Josy Barthel parece "campo de batatas", diz Cristiano Ronaldo

Manuela PEREIRA A seleção portuguesa de futebol está na fase final do Euro2020. Venceu ontem por 2-0 a seleção luxemburguesa, no seu último jogo do Grupo B.

Cristiano Ronaldo marcou o nonagésimo nono golo pela formação das ‘quinas’, aos 86 minutos. O capitão mostrou-se feliz com o apuramento de Portugal para aquele que será o seu quinto campeonato da Europa. Mas não escondeu as dificuldades. Está a recuperar de uma lesão, reconhece que “não esteve a 100%” e que o jogo de ontem “não foi um espetáculo bonito”. Neste caso culpa o estado do relvado do estádio Josy Barthel que comparou a um “campo de batatas”.

Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes conduziram Portugal à fase final do Euro2020. Bruno Fernandes abriu o marcador aos 39 minutos e admite que foi “importante para desbloquear o jogo".



O presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) revelou à Rádio Latina que na véspera do Luxemburgo – Portugal ainda não havia certezas quanto à realização da partida no Josy Barthel, devido ao mau estado do relvado. Paul Philipp garante que “foi feito de tudo para apresentar um relvado nas melhores condições possíveis”. Até porque “não é todos os dias que se tem a sorte de receber o campeão de Europa”.



Entre os 8.500 adeptos que encheram o Josy Barhtel esteve o Embaixador de Portugal no Luxemburgo. António Gamito falou ao intervalo com a Rádio Latina. Saudou a presença dos adeptos portugueses que tal como ele enfrentaram o frio para assistir à qualificação de Portugal.



A eurodeputada luxemburguesa Isabel Wiseler também não deixou de marcar presença no Josy Barthel, ansiosa pela vitória de Portugal.



E ganhou. Portugal festejou no Luxemburgo o apuramento para o Euro2020.