Reinício da Liga BGL adiado por causa de confusão sobre testes rápidos

Henrique DE BURGO O reinício da Liga BGL, o principal campeonato de futebol no Luxemburgo, vai ser adiado e não vai recomeçar este fim de semana, como previsto.

A decisão foi anunciada esta tarde pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) depois de a comuna de Differdange ter garantido que não vai disponibilizar os seus campos de futebol à FLF para o reinício dos jogos, se as equipas não forem obrigadas a fazer testes rápidos à covid-19.

A FLF refere em comunicado que tanto o reinício da Liga BGL como o do campeonato feminino vão, por este motivo, ser adiados para uma data a anunciar.Ao contrário do que a comuna de Differdange refere, os testes rápidos não são obrigatórios. Fonte do Ministério do Desporto confirmou esta tarde à Rádio Latina que a FLF tem razão em não obrigar as equipas a fazer estes testes, já que são opcionais.

Já a comuna de Differdange tem aviso contrário e proibiu temporariamente os jogos nos campos de futebol daquela comuna se a FLF não garantir os testes rápidos.

Embora a crise do coronavírus ainda esteja longe de chegar ao fim, os responsáveis autárquicos referem que devem ser tomadas "todas as precauções para travar a progressão da doença".

O único jogo da 10ª jornada marcado para este fim de semana num dos campos de futebol de Differdange seria o Progrès Niederkorn - Mondorf, para as 16h de domingo. Já o Differdange deveria jogar fora de portas, em casa do Strassen, também à mesma hora de domingo.



