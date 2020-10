Edson Arantes do Nascimento, um dos maiores ícones da história do futebol brasileiro e mundial, comemora o seu 80° aniversário.

'Rei' Pelé faz hoje 80 anos

Redação Edson Arantes do Nascimento, um dos maiores ícones da história do futebol brasileiro e mundial, comemora o seu 80° aniversário.

Edson Arantes do Nascimento festeja esta sexta-feira 80 anos. O 'Rei' nasceu na cidade mineira de Três Corações, mas cresceu em Bauru, no estado de São Paulo, onde lhe foi dado nome pelo qual ficou célebre em todo o mundo. Ficou com a alcunha de Pelé por causa da má dicção quando dizia o nome do então guarda-redes do Vasco da Gama, Bilé.

Sagrou-se campeão do mundo em 1958, 1962 e 1970 e foi o jogador mais reconhecido e admirado de todo o mundo.



Segundo dados estatísticos, Pelé marcou 767 golos em 831 jogos oficiais, 1281 gols em 1365 no geral enquanto ele estava ativo e 1284 em 1375 levando em conta os jogos de carácter particular.

Além disso, conquistou diversos prémios individuais, com destaque para a Bola de Ouro da Revista France Football por sete vezes, melhor jogador do século da FIFA em 2000, Bola de Ouro da FIFA em 2013, entre outros.

No dia em que faz 80 anos, o rei Pelé continua a ser uma das figuras mais icónicas da história do futebol. Idolatrado no Brasil e reconhecido em Portugal, país ao qual ficou ligado pela língua mas também pela amizade com Eusébio, duas das maiores estrelas das décadas de 1960 e 1970.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.