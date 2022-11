O feriado surge no meio de um período de exames escolares. Alguns testes terão de ser reagendados.

Rei da Arábia Saudita decreta feriado após vitória histórica contra Argentina

O Rei Salman da Arábia Saudita declarou feriado nacional na quarta-feira, após a seleção nacional saudita ter vencido a Argentina por 2-1 na sua estreia no Mundial2022, esta terça-feira, noticiou a imprensa estatal.

O monarca "ordena que amanhã, quarta-feira, seja feriado público para todos os empregados dos setores público e privado, bem como para todos os estudantes de todos os níveis de ensino", informou no Twitter o canal de televisão Al-Ekhbariya.

Euforia nas ruas da capital

O canal transmitiu fotografias do Príncipe Herdeiro, Mohammed bin Salman, a celebrar a vitória dos "Falcões Verdes" com várias personalidades, incluindo o ministro da Energia, o Príncipe Abdulaziz bin Salman.

Quando soou o apito final, cenas de júbilo irromperam nas ruas da capital, Riade, onde os sauditas dançavam de alegria enquanto os automobilistas agitavam a bandeira nacional através das janelas dos seus carros.

A Arábia Saudita, que lidera o Grupo C depois do empate a 0-0 entre a Polónia e o México, enfrentará a Polónia no sábado antes de encerrar a sua primeira ronda da fase de grupos contra o México no dia 30 de novembro.

