Real Madrid sagra-se Campeão Europeu pela 13.ª vez

O Real Madrid venceu hoje o Liverpool, por 3-1, na final da Liga dos Campeões de futebol, disputada no Estádio Olímpico de Kiev.

Com o triunfo, os 'merengues' conquistaram a prova pela terceira vez consecutiva e sagraram-se campeões europeus de futebol pela 13.ª vez na sua história.

O francês Karim Benzema inaugurou o marcador aos 51 minutos, mas quatro minutos depois o senegalês Sadio Mané empatou, antes de o galês Gareth Bale bisar, aos 64 e 83. O internacional português Cristiano Ronaldo ficou em 'branco' na final.



Com este triunfo, o Real Madrid, que venceu quatro das últimas cinco edições, passou a somar a 13 títulos de campeão europeu, enquanto o Liverpool se mantém com cinco troféus.

A primeira parte do encontro ficou marcada pelas lesões do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, e Dani Carvajal, do Real Madrid, que tiveram de ser substituídos.

(C/ agências)



(Em atualização)



