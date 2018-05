O Real Madrid, bicampeão em título, apurou-se esta terça-feira para a final da Liga dos Campeões de futebol, ao empatar 2-2 na receção ao Bayern Munique, em jogo da segunda mão das meias-finais.

Real Madrid na final da 'Champions' ao empatar com Bayern Munique

A exemplo da primeira mão, os alemães adiantaram-se no marcador logo aos três minutos, novamente através de Kimmich, e os espanhóis deram a volta ao mesmo, com dois golos de Benzema, aos 11 e 43.

Apesar da desvantagem na eliminatória, o Bayern não desanimou e igualou a partida aos 63, com um tento de James Rodriguez, ficando assim a um golo de passar para a frente na eliminatória, mas o conjunto madrileno segurou o empate e garantiu nova final da prova.

Cristiano Ronaldo jogou os 90 minutos pela formação ‘merengue’ e, pela segunda vez consecutiva na prova, voltou a ficar em 'branco', depois de ter marcado em 11 jogos consecutivos na 'Champions'.

A outra meia-final decide-se na quarta-feira, com os ingleses do Liverpool a atuarem em casa da Roma com uma vantagem de três golos (5-2) trazida da primeira mão.

