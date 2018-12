Equipa de Santiago Solari venceu o Al Ain na final da prova por 4-1.

Real Madrid é campeão mundial de clubes pela terceira vez seguida

Pela terceira vez seguida, o Real Madrid ganhou o Mundial de Clubes, derrotando na final, em Abu Dhabi, o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos por 4-1. É o quarto triunfo para os merengues em cinco anos.

A superioridade do Real nunca esteve em causa e o resultado começou a ser construído por Modric, à passagem do minuto 14. Sempre dominadores, os campeões europeus iriam dilatar a vantagem por duas vezes: Marcos Llorente marcou aos 60 minutos e Sergio Ramos obteve o 3-0 aos 78. Tsukasa Shiotani ainda reduziu a quatro minutos do final, mas nos últimos instantes o 4-1 definitivo chegou através de um autogolo de Yahia Nader.





