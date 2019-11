Enquanto atleta esteve por oito vezes no pódio da Volta a França, entre 1962 e 1976.

Raymond Poulidor. Morreu o 'eterno segundo' da Volta a França

O antigo ciclista francês, Raymond Poulidor, morreu esta quarta-feira aos 83 anos.

O ex-corredor encontava-se hospitalizado desde 8 de outubro na cidade onde morava, Saint-Léonard-de-Noblat, na região de Limousin.

Poulidor foi atleta de alta competição durante 18 anos e esteve oito vezes no pódio da Volta a França, entre 1962 e 1976, tendo vencido também a edição de 1964 da Volta a Espanha.

Considerado o `eterno segundo` do Tour, era detentor do recorde de pódios da Volta a França, com três segundos lugares (1964, 1965 e 1974) e cinco terceiros (1962, 1966, 1969, 1972 e 1976), sem que nunca tivesse vestido a camisola amarela.

"Se a tivesse envergado, não se falaria tanto de mim passados estes anos todos, depois de ter acabado a carreira. Subi oito vezes ao pódio, mais do que qualquer um e tenho um grande historial. Mas o meu nome está ligado a ser o `segundão`", referiu o francês, em entrevista à agência EFE, em julho de 2019.

