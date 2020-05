Raphael Guerreiro bisa no regresso da Bundesliga

O defesa internacional português marcou dois golos no encontro que marcou o regresso da Bundesliga, frente ao rival Schalke 04.

Raphael Guerreiro e o Borussia Dortmund demonstraram que não se deixaram afetar pela paragem forçada de mais de dois meses, e, este sábado no primeiro jogo da Bundesliga pós-pandemia, venceu o eterno rival Schalke 04 por um esclarecedor 4-0.



Aos 29 minutos, Thorgan Hazard cruzou da ala direita para o coração da grande área e Erling Haaland só teve que desviar para o fundo das redes, inaugurando o marcador.

O segundo golo da tarde surgiria ainda antes do apito para o intervalo, com assinatura do jogador português. Após uma tabela à entrada da área com um companheiro, Raphael Guerreiro rematou forte e rasteiro, ampliando a vantagem da sua equipa no dérbi do Ruhr.

Logo a abrir o segundo tempo, Thorgan Hazard fez o 3-0, e, pouco depois da hora de jogo, Raphael Guerreiro voltou a dizer 'presente', após passe de Erling Haaland, fazendo o 4-0 à boca da baliza, voltando a deixar a sua marca no encontro.

Com esta categórica exibição, o Borussia Dortmund passa a somar 54 pontos e fica a apenas um do líder da Bundesliga, o Bayern Munique, que ainda vai defrontar o Union Berlim no domingo.

