O tenista adiantou que irá analisar as opções e o calendário competitivo mediante a evolução do seu estado de saúde.

Ténis

Rafael Nadal com covid-19 após torneio em Abu Dhabi

Lusa O tenista espanhol Rafael Nadal testou positivo ao novo coronavírus, informou esta segunda-feira o jogador recordista de triunfos em Roland Garros e vencedor de 20 torneios do 'Grand Slam' nas redes sociais.

"Queria anunciar que no meu regresso a casa, depois de disputar o torneio de Abu Dhabi, tive um resultado positivo à covid-19 no teste PCR que efetuei na chegada a Espanha", publicou o jogador de 35 anos.



Nadal explicou também que tanto no Kuwait, como em Abu Dhabi, realizou testes todos os dias, com resultados negativos, e que o último foi efetuado na sexta-feira, com resultado no sábado.

"Estou a passar por momentos desagradáveis, mas espero melhorar pouco a pouco. Estou isolado em casa e já informei o resultado às pessoas que estiveram em contacto comigo", acrescentou o tenista.

O antigo número 1 mundial e atual sexto classificado do 'ranking' ATP adiantou que irá analisar as opções e o seu calendário competitivo, em relação a futuros torneios, mediante a evolução do seu estado de saúde.

Rafael Nadal, recordista de torneios de Grand Slam, a par de Roger Federer e Novak Djokovic, todos com 20, tinha previsto competir no torneio de Mebourne, entre 3 e 9 de janeiro, na antecâmara do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam, com início a 17 de janeiro.

Em Abu Dhabi, Nadal regressou aos 'courts' para um torneio de exibição, em que perdeu com o britânico Andy Murray e o canadiano Denis Shapovalov, depois de mais de quatro meses de ausência, devido a lesão.

