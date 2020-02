Os ataques racistas a Marega desta noite já estão a ser noticiados na Europa. "Um dos episódios mais vergonhosos da última época", diz a Marca.

Racismo. "Vergonha" no futebol português, noticia imprensa internacional

Paula SANTOS FERREIRA Os ataques racistas a Marega desta noite já estão a ser noticiados na Europa. "Um dos episódios mais vergonhosos da última época", diz a Marca.

Rapidamente o episódio negro desta noite no campo do Vitória de Guimarães, durante a partida do clube contra o FC Porto, tornou-se notícia internacional pelas piores razões.

A comunicação social francesa, inglesa e espanhola já está a divulgar os insultos racistas de que foi alvo Marega e que o levaram a abandonar o jogo.

Marega chama "idiotas" a quem o insultou e condena árbitro por não o defender O jogador do FC Porto já reagiu aos cânticos racistas de que foi alvo. Liga e Federação de Futebol prometem que ataques não vão ficar "impunes".

O jornal espanhol Marca escreve mesmo como ante-título "Vergüenza en el fútbol de Portugal durante el partido del Porto", ou seja "vergonha no futebol português durante o jogo do Porto" e inicia o texto desta maneira.

"Um dos episódios mais vergonhosos desta época do futebol internacional teve lugar este domingo, no jogo do FC Porto contra o Vitória, no qual o jogador dos dragões Moussa Marega abandonou o campo, no segundo tempo por não tolerar mais os gritos racistas que recebeu por parte de uma bancada dos adeptos locais".

A France 24 também relata: "Foot: l'attaquant de Porto Moussa Marega quitte le terrain, victime de cris racistes"

O britânico The Guardian também noticia o incidente mas intitulado os ataques de "aparentes insultos": "Porto's Moussa Marega gives Vitoria fans finger after apparent racist abuse", o jogador do Porto Marega mostra os dedos a adeptos do Vitória após aparentes insultos racistas".

