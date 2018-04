O Racing Luxembourg foi hoje ao reduto da Amicale Clervaux vencer, por 7-6, no segundo jogo da final do campeonato e sagrou-se campeão nacional de futsal 2017/18, sucedendo ao FC Differdange. Ao intervalo, os pupilos de André Sério, já venciam por 4-1.

Racing sucede ao FC Differdange como campeão luxemburguês de futsal

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ O Racing Luxembourg foi hoje ao reduto da Amicale Clervaux vencer, por 7-6, no segundo jogo da final do campeonato e sagrou-se campeão nacional de futsal 2017/18, sucedendo ao FC Differdange. Ao intervalo, os pupilos de André Sério, já venciam por 4-1.

Depois de ter vencido o encontro da primeira mão no pavilhão Josy Barthel, por 9-6, a formação da capital voltou a bater a equipa nortista, arrebatando o título, contando por vitórias todos os jogos disputados na prova. Os comandados de André Sério efetuaram um percurso imaculado tal como na Taça do Luxemburgo, conseguindo a tão almejada 'dobradinha'. A época terminou só com vitórias em todos os 26 jogos disputados: fase regular (18 jogos), taça (4) ou play-offs (4).



Numa partida bastante nervosa e bem disputada, entrou melhor a equipa forasteira que inaugurou o marcador por intermédio de Rafael Valente com a colaboração do guardião da Amicale. No entanto, os nortistas foram à procura da igualdade que chegou aos 9 minutos, por intermédio de Norberto Ferreira, mas a alegria foi de pouca dura. Admir Agovic voltou a colocar o Racing em vantagem no minuto seguinte e a Amicale passou por alguns momento de perturbação, indo para o intervalo a perder por 2-4.

Na etapa complementar, disputada a uma velocidade vertiginosa, Ricardo Lima reduziu para 3-4 aos 5 minutos, com um excelente pormenor técnico, e incendiou o pavilhão que, no espaço de 40 segundos, foi ao rubro com os golos de Tiago Moreira e Norberto Ferreira que colocaram pela primeira vez a equipa da casa em vantagem no marcador.



Contudo, o Racing acabaria por dar ao volta ao resultado. A maior experiência a algumas individualidades acabaram por ser determinantes na reviravolta no marcador.

A vencer por 7-5, a equipa da capital conseguiu gerir a vantagem de golos, tendo permitido a redução do 'score' para 6-7 a um minuto do final e acabou, com toda a justiça, por sagrar-se campeão nacional de futsal 2017/18, título que junta à Taça do Luxemburgo.

Ficha de jogo

Pavilhão em Reuler - Clervaux

Amicale Clervaux – Racing Luxembourg: 6-7 (1-4 ao intervalo)

Evolução do marcador: 0-1 (5') Rafael Valente; 1-1 (9') Norberto Ferreira; 1-2 (10') Admir Agovic; 1-3 (12') Joe Monteiro; 1-4 (15') Asdmir Agovic. 2-4 (16') Norberto Ferreira; 3-4 (26') Ricardo; :Lima; 4-4 (27') Tiago Moreira; 5-4 (27') Norberto Ferreira; 5-5 (30') Carlos Soares; 5-6 (31') Ramito Valente; 5-7 (32') golo na prória baliza; 6-7 (39') Ernad Masic.

Equipas

Árbitros: Antonio Pascucci e Félix Monteiro



Amicale Clervaux: Pedro Silva, Aelxandre Mendes, Daniel Amaro, Tiago Mendes, Ricardo Lima, Norbert Ferreira, Fernando Malheiro, Ernad Masic, Sergio Oliveira, Marcos Soares, Rafael Pereira

Treinador: Filipe Pinto

Cartões amarelos: Norberto Ferreira, Masic, Sérgio Oliveira,Tiago Moreira

Racing Luxembourg: Moisés Valente (gr), 79 – Michel Vaz (gr), Stéphane Aniceto, Admir Agovic, Tiago Silva, Rafael Valente, Carlos Soares, Lindorfo Pinto, Joe Monteiro, Ramiro Valente, Daniel Figueiredo, Adis Hajdarpasic.

Treinador – André Sério

Cartões amarelos: Tiago Silva, Rafael Valente,Carlos Soares.

Títulos de campeão nacional de futsal do Luxemburgo





- 2014/15: FC Differdange03

- 2015/16: ALSS Munsbach

- 2016/17: FC Differdange03

- 2017/18: Racing Luxembourg.



