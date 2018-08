O Racing Luxembourg perdeu esta quinta-feira o seu primeiro jogo da fase de apuramento da UEFA Futsal League frente aos búlgaros do Varna City, por 5-3.

Racing Luxembourg entra a perder na UEFA Futsal League

O Racing Luxembourg perdeu esta quinta-feira o seu primeiro jogo da fase de apuramento da UEFA Futsal League frente aos búlgaros do Varna City, por 5-3.

A equipa da capital sofreu o primeiro golo do encontro, mas igualou o marcador com uma finalização oportuna de Ramiro Valente que funcionou como um tónico para a equipa grã-ducal. O capitão Michael Pereira colocou a sua equipa a vencer por 2-1 e, pouco depois, Ramiro Valente bisou e elevou para 3-1, para gáudio das hostes luxemburguesas.

Surpreendidos pela qualidade do jogo da formação de Andre Sério, os jogadores do Varva arriscaram tudo e empataram o encontro em apenas dois minutos e o jogo entrou numa fase de grande equilíbrio com várias oportunidades de golo a repartiram-se por ambas as equipas.

Guedes esteve muito perto de voltar a colocar o Racing na frente do marcador, com um potente remate à trave, mas foram os búlgaros a elevar para 4-3. Nos minutos finais da partida, o Racing foi à procura do empate, mas acabou por sofrer o 5-3 que acabou por ditar o resultado final do encontro.

Hoje, a partir das 19h, o Racing Luxembourg defronta os polacos do Record Bielsko-Biała, equipa anfitriã desta fase de apuramento da UEFA Futsal League, teoricamente a formação mais forte do grupo.

