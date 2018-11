A ficha de jogo do Racing Luxembourg.

Racing Luxembourg: Campeão quer confirmar

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ A ficha de jogo do Racing Luxembourg.

Racing Luxembourg



Ano de fundação: 2005



2005 Presidente: Karine Reuter

Karine Reuter Títulos: 3



3 Campeonato: 2016/2017 (II Liga) e 2017/2018 (I Liga)



2016/2017 (II Liga) e 2017/2018 (I Liga) Taça do Luxemburgo: Finalista vencido em 2016/2017 e vencedor e, 2017/2018



Treinador: André Sério. "Revalidar o título de campeão é o principal objetivo desta época, sem esquecer, obviamente, a conquista da Taça do Luxemburgo que é igualmente uma competição muito prestigiada. O grupo continua a revelar grande ambição e vontade de se superar. Os reforços integraram-se muito bem na vida da equipa, demonstram grande qualidade e estão alinhados com a filosofia do clube, que é fundamental para continuarmos na senda das vitórias”, revela o treinador da formação da capital que vê no FC Differdange, Sparta Dudelange e US Esch os "grandes adversários na corrida ao título". "Queremos desfrutar e disputar, de novo, as competições da UEFA, porque foi uma excelente experiência, mas para isso temos de trabalhar muito até assegurar o título, algo que não vai ser nada fácil", conclui.

Jogadores: Moisés Valente, Michel Vaz, Bruno Duarte, André Silva, Stéphane Ribeiro, Micka Pereira, Admir Agovic, Tiago da Silva, Rafael Valente, Carlos Soares, Joe Monteiro, Daniel Figueiredo, Lindorfo Pinto, Filipe Maia, Rafael dos Reis, Steve Guedes



Análise: O campeão em título continua a ser um dos principais favoritos à conquista do campeonato e da taça do Luxemburgo. Apesar da riqueza e qualidade do seu plantel, perdeu esta temporada a invencibilidade que trazia da época passada em jogos de campeonato, em casa, frente ao FC Differdange, o seu principal adversário na luta pelos dois troféus. Uma luta que promete grandes emoções a todos os níveis entre duas grandes equipas.