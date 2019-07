O campeão luxemburguês de futsal de última [e conturbada] época fez a apresentação do plantel com os reforços para a nova temporada, este domingo, no estádio Achille Hammerel, na capital. A nível interno, os responsáveis sublinharam a intenção de ganhar a taça e o campeonato e tentar chegar o mais longe possível na pré-eliminatória da Liga dos Campeões que este ano se disputa na Áustria.

Racing Futsal apresenta-se para a nova época com ambições renovadas

Álvaro Cruz O campeão luxemburguês de futsal de última [e conturbada] época fez a apresentação do plantel com os reforços para a nova temporada, este domingo, no estádio Achille Hammerel, na capital. A nível interno, os responsáveis sublinharam a intenção de ganhar a taça e o campeonato e tentar chegar o mais longe possível na pré-eliminatória da Liga dos Campeões que este ano se disputa na Áustria.

"Voltar a ganhar o campeonato e a Taça do Luxemburgo e chegar o mais longe na pré-eliminatória da Liga dos Campeões são os nossos grandes objetivos para a temporada que vai arrancar em breve", sublinhou Tiago Fernandes, diretor desportivo da equipa da capital, na sua primeira intervenção.

"Vamos entrar na terceira época consecutiva no campeonato luxemburguês de futsal e a ambição continua a ser a nossa imagem de marca", reforçou, no domingo, o dirigente na cerimónia de apresentação.



"Quatro jogadores deixaram o clube e três novos chegaram. Aos que partiram, desejamos a maiores felicidades e aos novos reforços endereçamos as boas vindas e desejamos que se adaptem o mais rapidamente ao clube e à sua filosofia ganhadora. O staff técnico, que realizou um excelente trabalho, mantém-se, assim como a grande maioria dos jogadores que nos dão garantias de continuarmos na senda do sucesso", vincou.

Alex Silva, Ricardo Lima e André Rochinha, da esq. para a dta., são os novos reforços do Racing Luxembourg. Foto: Á. Cruz

Também Alain Gross, vice-presidente do clube da capital, desejou à equipa "uma excelente época, à imagem daquilo que têm feito nestes dois anos, e que nos enche de satisfação e orgulho", regozijou-se o dirigente do Racing Luxembourg.



Alex Silva, André Rochinha e Ricardo Lima, todos ex-Sparta Dudelange, são os novos reforços do clube da capital. Prometeram, todos, "dar o melhor em prol do clube" e "conquistar o maior número de títulos possível".

André Sério, treinador do Racing, demonstrou maior ambição para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões que arranca dentro de um mês na Áustria e explicou: "Este ano estamos integrados num grupo que à partida nos parece mais acessível. Os austríacos do Allstars Neustadtt, os irlandeses do Sparta Belfast e os alemães do TSV Weilimdorf são adversários mais experientes, mas contra os quais vamos tentar fazer mais pontos que na última edição. Sabemos que poderemos fazer um brilharete, mas também que podemos regressar com zero pontos", precisa. "Vamos preparar de forma muito séria estes jogos para dignificar o clube, a cidade e o futsal luxemburguês", concluiu.

Este ano, a secção de futsal do clube passa a ser constituída pelos seguintes elememtos: José Valente (presidente), Tiago Fernandes (diretor desportivo) Steve Martins, Carmen Sousa, Jorge Fernandes e Cristiano Alves (membros).

Staff Técnico - André Sério (treinador), Miguel Monteiro (adjunto) e Julien Mantovanelli (treinador de guarda-redes)

Jogadores - Moisés Valente, Michel Vaz e André Silva (guarda-redes); Michel Pereira (capitão), Steve Guedes, Admir Agovic, Rafael Valente, Calos Soares, Filipe Maia, Joe Monteiro, Daniel Figueiredo, João Guerrinha, Alex Silva, Ricardo Lima e André Rochinha.

A a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a disputar na Áustria, arranca do dia 28 de Agosto com o primeiro jogo frente ao Allstars Neustadtt, equipa da casa. No dia 29, a formação da capital defronta os alemães do TSV Weilimdorf e no dia 31, contra os irlandeses do Sparta Belfast.





