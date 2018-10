O Racing Luxembourg entrou a golear no arranque do campeonato de futsal da primeira divisão. O campeão em título recebeu e bateu o Red Boys Aspelt por 14-4 num jogo que teve um início fulgulante por parte da formação da capital que aos cinco minutos já vencia por 5-0.

Racing entra a golear no campeonato de futsal

No primeiro encontro oficial da temporada, no sábado, o Union Titus Pétange recebeu e bateu o FC Nordstad por 6-3. Nos outros jogos, disputados domingo, a Amicale Clervaux derrootou o Samba Seven por 6-4 e o Sparta Dudelange, com uma equipa com muitas caras novas, foi à Metrópole do Ferro vencer a US Esch por 2-1 num jogo bastante disputado.

No último jogo, o FC Differdange não teve grandes dificuldades em vencer em casa o FC Bettendorf por 7-1.

Na segunda divisão, o US Esch II foi vencer o All Stars Colmarg-Berg por 8-6 e o RAF Team Diffetrdange derrotou em casa o Fola por 4-2.

A ALSS Futsal venceu o 58 LatDevils Garnich por 3-0 e o jogo Wilwerwiltz - Miseler Léiwen disputa-se esta segunda-feira.

O FC Wiltz folgou.