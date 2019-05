Equipa da capital é orientada pelo luso André Sério.

Racing é campeão nacional de futsal na secretaria

Manuela PEREIRA

O conselho de administração da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) decidiu atribuir o título de campeão nacional de futsal p8/20ara a temporada 20119 ao Racing. A equipa da capital, orientada pelo treinador André Sério, sagra-se, assim, campeã na secretaria, após os incidentes no primeiro jogo dos play-offs, a 5 de maio, em Oberkorn, frente ao FC Differdange 03.

Este era o anúncio esperado pela presidente do Racing FC Union Lëtzebuerg (RFCU), Karine Reuter, que a 8 de maio pediu à FLF para retomar o campeonato ou atribuir a vitória ao seu clube na secretaria.

Quem não está nada satisfeito com a decisão do conselho de administração da FLF é o FC Differdange 03 que, em comunicado, considera que "o mérito desportivo passa para segundo plano", prometendo divulgar um vídeo, esta tarde, para "mostrar toda a verdade por detrás deste caso".

Recorde-se que o primeiro jogo dos playoffs foi interrompido devido a desacatos dentro das quatro linhas, com um dos jogadores do FC Differdange 03 a agredir o capitão do RFCU e o árbitro de mesa a ser atingido por uma baqueta de tambor. O duelo, que seria o primeiro de três finais, foi interrompido, em Oberkorn, aos 17 minutos de jogo, quando havia um empate a uma bola. Menos de 24 horas após os incidentes, a FLF acabou por suspender a temporada desta modalidade, com o desfecho tornado público esta terça-feira.