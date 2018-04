O Racing FC Union Luxembourg e a Amicale Clervaux começam este domingo (22) a disputar a final dos play-offs, que vai decidir quem é o novo campeão luxemburguês de futsal. À melhor de três, o primeiro jogo da final realiza-se, a partir das 19:00, no Hall Josy Barthel, na cidade do Luxembourg.

Desporto 2 min.

Racing e Amicale disputam primeiro jogo da final

O Racing FC Union Luxembourg e a Amicale Clervaux começam este domingo (22) a disputar a final dos play-offs, que vai decidir quem é o novo campeão luxemburguês de futsal. À melhor de três, o primeiro jogo da final realiza-se, a partir das 19:00, no Hall Josy Barthel, na cidade do Luxembourg.

Depois da conquista da Taça do Luxemburgo de futsal pelo Racing, a época 2017/18 está quase a chegar ao fim. Em breve ficará a saber-se quem será o sucessor do FC Differdange03 como campeão nacional da modalidade, que atrai cada vez mais adeptos e público aos pavilhões do Luxemburgo.

Após eliminar a US Esch, o Racing chega à final sem qualquer derrota ou empate, quer na fase regular (18 jogos), taça (4) ou play-offs (2). Ou seja, a equipa liderada pelo treinador português André Sério soma 24 jogos sempre a vencer.



A final de 2017/8 vai colocar frente a frente os dois melhores marcadores do campeonato: Carlos Soares (Racing) e Norberto "Guri" Ferreira (Clervaux). Foto: Stéphane Guillaume

Na antevisão ao primeiro jogo da final do campeonato frente à Amicale, o objetivo traçado foi claro: “Estamos a chegar aos jogos que nos dão a possibilidade de conquistar o nosso grande objetivo da temporada: ser campeão. Estamos conscientes das enormes dificuldades que vamos encontrar contra uma grande equipa, mas trabalhámos muito para aqui chegar e agora vamos agarrar-se com tudo a este objetivo”, disse, ao CONTACTO, André Sério, técnico do Racing.

O treinador luso divide o favoritismo com o adversário no que toca à conquista do campeonato. “Para mim não há favorito, penso que vai ser uma final superequilibrada. Espero que seja uma grande final e que o futsal saia vencedor a todos os níveis”, exortou André Sério.

Vice-campeões querem título



Do outro lado, a atual vice-campeã nacional Amicale, que eliminou o campeão nacional FC Differdange nas meias-finais, tem a possibilidade de chegar ao tão desejado título.

O treinador Filipe Pinto é o rosto do otimismo que reina na equipa do Norte. “Antevejo um jogo muito equilibrado, onde a eficácia nos detalhes fará a diferença. Desejo que, para bem do futsal e da verdade desportiva, as três equipas que vão entrar em campo [equipa de arbitragem incluída] estejam verdadeiramente à altura da fase do campeonato em que nos encontramos. Vai jogar-se uma época inteira de trabalho de dois clubes que merece ser respeitada”, afirmou, ao CONTACTO, Filipe Pinto, o treinador português da Amicale.

Sobre quem leva vantagem na corrida ao título, Filipe Pinto joga igualmente à defesa como André Sério: “A possibilidade atualmente é de 50 por cento para cada lado. Temos vontade, ambição e qualidade para na quadra alcançar os outros 50 por cento”, rematou Filipe Pinto.

Os dados estão lançados. A partir de amanhã começa a escrever-se o nome do campeão nacional de futsal da temporada 2017/18, a 4ª época oficial sob a tutela da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF).

Título de campeão nacional de futsal do Luxemburgo:



2014/15: FC Differdange03



2015/16: ALSS Munsbach



2016/17: FC Differdange03

2017/18: ?

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.