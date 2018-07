O Racing Luxembourg vai disputar a fase de grupos da UEFA Futsal League na Polónia, ditou o sorteio realizado ontem na sede do organismo que tutela a modalidade, em Nyon, na Suíça.

Racing disputa apuramento para a UEFA Futsal League na Polónia

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ O Racing Luxembourg vai disputar a fase de grupos da UEFA Futsal League na Polónia, ditou o sorteio realizado ontem na sede do organismo que tutela a modalidade, em Nyon, na Suíça.

A formação luxemburguesa integra o grupo G da competição juntamente com os polacos do Record Bielsko-Biala, equipa anfitriã da 'poule' de apuramento, os búlgaros do Varna City e o Cardiff University Futsal Club, do País de Gales.

Tiago Fernandes, diretor desportivo da equipa da capital, esteve quinta-feira na sede da UEFAcom o treinador André Sério para acompanhar o sorteio e mostrou-se satisfeito: "Estamos num grupo bastante interessante. Vamos medir forças com o Record Bielsko-Biala da Polónia, a equipa que tem o melhor 'raking' europeu (28°) no grupo, e, na teoria, deverá ser o nosso adversário mais complicado", adiantou.



Sobre os búlgaros do Varna City, equipa que participa pela primeira vez em competições europeias, tal como o Racing, Tiago revelou algum desconhecimento, adiantando saber apenas que "contam com alguns jogadores internacionais experientes que têm participado em competições internacionais ao serviço da seleção da Bulgária."



Tiago Fernandes, à esquerda, esteve no sorteio na sede da UEFA, em Nyon. Foto: UEFA

O terceiro adversário é o Cardiff University, do país de Gales, equipa formada por jovens estudantes. Sobre esta formação, Tiago revelou alguma desconfiança: "Embora se considerem simples amadores, sinto que também vão ter uma palavra a dizer nesta eliminatória. Não me vou adiantar sobre prognósticos até porque acredito que este grupo possa proporcionar algumas surpresas. Vamos estudar bem os adversários e abordar a preparação para a competição com grande rigor e empenhamento. Nesta estreia teremos que ser, acima de tudo, pragmáticos, solidários e eficazes para dignificar o nosso clube e o Luxemburgo", rematou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.