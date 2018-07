Campeões e detentores da Taça estreiam-se na fase preliminar da Liga dos Campeões, marcada para a Polónia, ansiando por uma participação de qualidade.

Racing com planos ambiciosos no futsal

Campeões e detentores da Taça estreiam-se na fase preliminar da Liga dos Campeões, marcada para a Polónia, ansiando por uma participação de qualidade.

Com quatro reforços após uma temporada recheada de sucesso em que juntou ao título de campeã também a Taça do Luxemburgo, a equipa de futsal do Racing apresentou o seu projeto ambicioso para uma temporada em que será a primeira formação do Grão-Ducado a participar na nova versão da Liga dos Campeões.

Os reforços são o guarda-redes André Silva, de 24 anos; o ala Rafael dos Reis (24 anos); o polivalente Steve Guedes, de 23 anos e ainda o fixo Filipe Maia, de 29 anos.

Na época passada, o Racing começou por ganhar a Taça luxemburguesa com uma goleada (12-3) perante o FC Nordstad e mais de mil espectadores no complexo desportivo Atert, em Bertrange; depois, conquistou o título frente à Amicale Clervaux, vencendo no segundo jogo por 7-6 no reduto do adversário, após triunfo também no primeiro encontro da final (9-6).

Além de pretender repetir os feitos da época passada, a equipa vai estrear-se na pré-eliminatória da nova Liga dos Campeões de futsal, marcada para a Polónia, na cidade de Bielsko-Biala, a 60 km de Cracóvia, entre 28 de agosto e 2 de setembro, procurando que a presença seja assinalada por bons desempenhos e uma participação de alta qualidade.

O Racing irá competir no Grupo G frente aos búlgaros do Varna City (30 de agosto), com os anfitriões do Record Bielsko-Biala (dia 31) e ainda com os galeses da Cardiff University (2 de setembro). O primeiro classificado seguirá para a fase principal da competição.





