Cristiano Ronaldo, Bruno Lage e Fernando Santos foram algumas das várias personalidade que foram distinguidas esta noite.

Quinas de Ouro: Todos os premiados da quarta edição

A Federação Portuguesa de Futebol, a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, revelaram, esta segunda-feira, os grandes vencedores da 4.ª edição dos prémios Quinas de Ouro.

A gala teve lugar no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Cristiano Ronaldo, Bruno Lage ou Fernando Santos foram algumas das várias personalidade que foram distinguidas esta noite.

Cristiano Ronaldo, jogador da Juventus, à chegada à 4.ª Gala Quinas de Ouro. Foto: LUSA

Cristiano Ronaldo, recorde-se, venceu o campeonato italiano, a Supertaça de Itália e a Liga das Nações.

"Depois da Catarina e do Bruno Lage... Tenho que caprichar! A mensagem do Sir Alex Ferguson, ficou como um pai para mim no futebol. É sempre um privilégio gostarem de mim com pureza e sentimento. Houve tantos momentos bonitos esta noite. Tenho que falar numa parte que não podemos esquecer. Este mundo é tão rápido. Não posso deixar de frisar que o ano de 2018 foi extremamente complicado a nível pessoal. Nunca se deixem influenciar pela imprensa. Sejam sempre sérios nos vossos sonhos e nunca deixem as pessoas puxar-vos para baixa. Vão para a cama e pensam que um dia vão ser alguém na vida. Muito obrigado à FPF, ao míster Fernando Santos, ao presidente e aos companheiros da seleção. Também gostava de referir que gostava que o Sporting ganhasse um prémizinho, vamos lá!", atirou Ronaldo.

Fernando Santos, que falava durante a gala Quinas de Ouro, que decorreu no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, afirmou sentir-se honrado pela atribuição do prémio, destacando Eusébio da Silva Ferreira, Cristiano Ronaldo e o presidente da FPF, Fernando Gomes.

"Não sei se mereço esta honra, mas sei que estes jogadores permitiram que isto acontece, em conjunto com o presidente Fernando Gomes, que me convidou para a seleção em 2014. Sem eles, não estaria aqui", disse.

Emocionado com a visualização das imagens aquando da conquista da Liga das Nações, Fernando Santos aproveitou para colocar em evidência a forte ligação emocional entre a equipa nacional e os portugueses.

"Estes jogadores levaram Portugal a fazer história do futebol em Portugal e no mundo, ao vencer o Europeu e a Liga das Nações. Este prémio é muito para Portugal. É o resultado da comunhão que se fez sentir nos últimos anos entre os portugueses e a equipa nacional e a equipa nacional com os portugueses", concluiu.

Bruno Lage, eleito o melhor treinador, lembrou os outros nomeados. "A minha primeira palavra tem de ser para os outros nomeados. Podem não saber, mas tenho um passado em comum com eles. Eu era o treinador de juniores, enquanto Fernando Santos era o treinador da equipa sénior, e não lhe consegui ganhar. Nessa altura, o Paulo Fonseca era o treinador de juniores do Estrela de Amadora e também não consegui vencer. O Vítor Oliveira também joguei com a equipa B e quem é que lhe consegue vencer? (risos)"

"Quero dedicar às que pessoas que têm sonhos. Lutem pelos vossos, mas de uma maneira muito própria. Não tenham inveja de ninguém, não olhem para o lado. Se eu consegui abraçar o meu sonho, qualquer um de vós pode conseguir", atirou Bruno Lage, no discurso de vencedor.

Confira todos os vencedores na gala Quinas de Ouro, que decorreu no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Jogador do Ano – futebol masculino: Cristiano Ronaldo (Juventus)

Treinador do Ano - futebol masculino: Bruno Lage (Benfica)

Equipa do Ano – futebol masculino: Benfica

Treinador do Ano – formação: Mário Silva (FC Porto Juniores A em 18/19)

Equipa do Ano – futebol feminino: Benfica

Jogadora do Ano – futebol feminino: Jéssica Silva (Lyon)

Treinador do Ano – futebol feminino: Miguel Santos (SC Braga)

Jogador do Ano – futsal masculino: Ricardinho (Inter Movistar)

Treinador do Ano – futsal masculino: Joel Rocha (Benfica)

Equipa do Ano - futsal masculino: Benfica

Jogadora do Ano - futsal feminino: Fifó (Benfica)

Treinador do Ano - futsal feminino: Luís Conceição (Seleção Nacional de futsal)

Equipa do Ano - futsal feminino: Benfica

Jogador do Ano – futebol de praia: Madjer (Sporting)

Equipa do Ano - futebol praia: Seleção Nacional A

Prémio Platina: Fernando Santos

Prémio Vasco da Gama: Sporting (futsal), SC Braga (futebol de praia) e FC Porto (sub-19)

Prémio Prestígio: Jesualdo Ferreira

Prémio Presidente: Catarina Furtado

