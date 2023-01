O Estádio do Luxemburgo, situado no sul da capital, entre a Cloche d’Or e Kockelscheuer, vai abrir as portas aos curiosos.

Futebol

Quer visitar o Estádio do Luxemburgo?

O Estádio do Luxemburgo, situado no sul da capital, entre a Cloche d’Or e Kockelscheuer, vai abrir as portas aos curiosos. O Serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo e Serviço de Desportos estão a organizar visitas guiadas “exclusivas” à infraestrutura.



A autarquia da capital anunciou esta semana que os visitantes podem optar por uma visita guiada normal ou por uma visita com guia pessoal.

O objetivo é dar a conhecer não só a “arquitetura impressionante” do espaço, mas também a história do desporto no Luxemburgo, diz a autarquia. A experiência destina-se por isso aos adeptos de futebol, de rugby e de arquitetura moderna.

As visitas duram uma hora. São mostrados os espaços por norma reservados às equipas, à imprensa ou a “personalidades importantes” e também aqueles abertos ao público.

Os bilhetes custam 11 euros para os adultos e 5,50 para as crianças. Podem ser comprados no site luxembourg-city.com.





