O pódio da edição 2019 da Maratona Noturna ING é 100% queniano.

Queniano John Komen vence Maratona do Luxemburgo

O atleta queniano John Komen cortou ontem a meta em primeiro lugar na edição 2019 da Maratona Noturna ING, no Luxemburgo. Komen celebrou, assim, o seu terceiro sucesso na prova no Luxemburgo após ter ficado em segundo lugar em 2015 e 2016. O queniano não deixou dúvidas sobre sua supremacia e ao 22º quilómetro conseguiu uma avanço grande na prova, deixando para trás os restantes concorrentes.

Com um calor anormal para a época do ano - com os térmómetros a registarem 26 graus, Komen não conseguiu, no entanto, melhorar o seu recorde pessoal de 2h12'57 , tendo feito os 42 quilómetros em 2h16'05. O pódio da edição de 2019 é cem por cento queniano, com o 2º e 3º lugares de Joseph Munywoki e Philip Kiplagat. No lado feminino, também houve hat-trick queniano com Betty Chepkwony a chegar em primeiro, à frente de Renby Cherono e Sarah Lagat, respetivamente.

Entre os luxemburgueses, o primeiro lugar na categoria masculina foi para o atual campeão Philippe Gillen, enquanto que Karin Schank conquistou o primeiro lugar do pódio em 3h05'21 ." Queria correr menos de três horas, mas a metade do percurso percebi que não seria possível", contou.

45 Os primeiros concorrentes partiram por volta das 19:00. Foto: Vincent Lescaut

Já na meia-maratona, o belga Justin Mahieu chegou na frente, com Christophe Kass e Yannick Lieners no segundo e terceiro lugar, respetivamente. "Tinha planeado partir com os primeiros maratonistas. Com o calor não achei que eles iriam partir tão rapidamente", disse o vencedor.



No lado do Luxemburgo, Lieners liderou a corrida nos primeiros 15 quilómetros antes de ser ultrapassado por Kass quando passava pelo centro histórico. "Arrisquei e comecei a perder rapidamente", comentou o atleta que procurava a vitória após os dois segundos lugares nos últimos anos. Já Kass estava visivelmente satisfeito com a sua prestação. Não ousei seguir Yannick desde o começo. Mas estou mais do que satisfeito com este resultado".

Nas mulheres, Liz Nepper venceu com cinco minutos de vantagem sobre Jackie Mores, enquanto a francesa Amélie Franc completou o pódio. "Fiquei um pouco assustada com as altas temperaturas. Mas finalmente tive um bom dia ", afirmou Nepper.



O pódio da meia-maratona. Foto: Vincent Lescaut

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)