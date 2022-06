Tribunal do Nevada, nos EUA, considerou que o advogado de Kathryn Mayorga usou de " má fé" ao utilizar documentos baseados em fugas de informação.

Queixa de violação contra Cristiano Ronaldo arquivada

O processo civil por violação de Kathryn Mayorga contra o futebolista português Cristiano Ronaldo foi arquivado pela juíza Jennifer Dorsey, em Las Vegas, de acordo com a AFP.

A juíza encerrou o processo na sexta-feira devido a alegadas irregularidades cometidas pelo advogado da queixosa Kathryn Mayorga, que acusou a estrela do futebol de a ter violado em 2009 num hotel em Las Vegas.

O sistema de justiça americano decidiu em 2019 não processar Ronaldo nos tribunais penais, devido à falta de provas. No caso do processo civil, um juiz tinha recomendado em outubro o arquivo da queixa de Kathryn Mayorga, agora com 37 anos de idade, considerando que se baseava em parte em documentos pirateados das "fugas de informação do futebol" que não deveriam estar na sua posse.

Acusação de má fé que prejudicou Mayorga

Em outubro o justiça americana acusou o advogado Leslie Stovall de ter agido de "má fé" no caso do processo penal. E o mesmo entendimento foi seguido pelo tribunal federal do Nevada, que concluiu que essa "má fé" tinha "persistido". "O uso repetido de documentos roubados e confidenciais para sustentar as acusações tem todas as marcas de má fé", escreveu na sua decisão. Embora o tribunal tenha dito "reconhecer" a sua "severidade" para a queixosa, acredita que esta "informação mal obtida" de tal forma "permeou" a queixa e as acusações, "e provavelmente as memórias e perceções de acontecimentos chave" no modelo anterior, que qualquer outra decisão teria sido "inadequada".

Cristiano Ronaldo, que atualmente joga no clube inglês Manchester United, sempre negou as alegações de violação, afirmando que tinha tido uma relação "completamente consensual" com a mulher.

Em junho de 2009, a queixosa tinha apresentado queixa na polícia de Las Vegas para denunciar uma violação, mas na altura recusou-se a identificar o seu agressor. O caso foi então encerrado.

Contudo, pouco depois foi organizada uma "mediação privada" com representantes de Ronaldo, que resultaram numa transação financeira em 2010 no valor de 375.000 dólares em troca de confidencialidade absoluta sobre os factos alegados ou o acordo, bem como o abandono de todos os procedimentos.

Para os atuais advogados de Kathryn Mayorga, esse acordo é nulo, em particular devido à vulnerabilidade psicológica da seu cliente na altura e à pressão exercida sobre ela por parte dos representantes do futebolista.

Foi em agosto de 2018 que a queixosa contactou novamente a polícia de Las Vegas e pediu que o seu caso fosse reaberto, acusando publicamente o futebolista pela primeira vez.

Os advogados de Mayorga reclamavam a Ronaldo uma compensação máxima de 200 milhões de dólares.



O capitão da seleção de Portugal disse mais tarde que 2018 tinha sido o seu "ano mais difícil a nível pessoal" porque a sua "honra" tinha sido "questionada".







