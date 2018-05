Proposta de renovação por seis meses desagradou ao treinador português que ficará livre para assinar por outra equipa e tentar o recorde de cinco apuramentos para Mundiais.

Queiroz deixa o Irão após o Mundial

Carlos Queiroz vai deixar a seleção do Irão após o Campeonato do Mundo na Rússia, prova em que compete no Grupo B com Portugal, Espanha e Marrocos. Em causa, segundo a agência Reuters, está o desagrado com a proposta de renovação que os responsáveis iranianos lhe apresentaram.

"A proposta por seis meses para marcar presença na Taça da Ásia, nos Emirados, não correspondeu às minhas expetativas", disse Queiroz à Reuters, via telefone, a partir da Turquia, onde a equipa se encontra em estágio. "Depois de sete anos a trabalhar com a seleção, uma proposta de renovação por seis meses não mostra qualquer reconhecimento por aquilo que fiz e, do meu ponto de vista, trata-se de uma proposta inaceitável", acrescentou.

Para Queiroz, o assunto está encerrado. "Ficaram de voltar a abordar o assunto antes de virmos para Istambul, mas, como não o fizeram, é altura de seguir em frente".

Carlos Queiroz, de 65 anos, admitiu em entrevista ao Contacto que pretendia estabelecer o recorde de cino qualificações para Mundiais - o brasileiro Carlos Alberto Parreira e o sérvio Bora Milutinovic marcaram presença em cinco Mundiais, mas liderando equipas que eram anfitriãs ou já estavam apuradas.

