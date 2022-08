Tudo o que sempre sonhou saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar. Por Rui Miguel Tovar.

Que pontaria. Primeira reportagem televisiva com Ronaldo é no 11 de Setembro

Capítulo 20. Que pontaria, a primeira reportagem televisiva é no 11 de Setembro

Onde é que estavas no 25 de Abril? A pergunta é da autoria de Baptista-Bastos, depois celebrizada por Artista Bastos, através dos sketchs de Herman José no Herman Enciclopédia. Em 2009, a propósito dos 25 anos da primeira medalha de ouro olímpica de Portugal, por obra e graça de Carlos Lopes na maratona em Los Angeles, cabe-me a honra de perguntar ao próprio Baptista-Bastos: ‘Onde é que estavas a 12 Agosto 1984?’

Ouçamo-lo. “Ora aí está uma boa pergunta que deixo no ar. Porque do meu amigo Carlos Lopes prefiro recuperar uma história mais antiga que essa. Já ele era corredor, mas ainda trabalhava no ‘Diário Popular’, ali no Bairro Alto. O seu treino era correr cinco vezes por dia entre o jornal e a comissão de censura, na Calçada da Glória. Eram outros tempos em que a censura tinha de ver e rever o jornal. O ‘Diário Popular’ não fugia à regra. E como o Carlos Lopes era o nosso contínuo mais rápido, a opção agradava às duas partes – a nossa e a dele. Ele era rapidíssimo e fazia aquele trajecto num instante, além de ser um rapaz educadíssimo e muito estimado por todos. Às vezes, pedia-nos com licença para ler ‘A Bola’ ou o ‘Mundo Desportivo’. Brás Medeiros, que foi presidente do Sporting, era um dos donos do ‘Diário Popular’ e ajudou-o nessa transição de trabalhador-corredor. O Carlos ainda trabalhou no Crédito Predial, no Banco do Algarve e no BPA. E depois ganhou aquelas medalhas todas. Carlos, estás de parabéns. Hoje e sempre!”

Entre o feito de Carlos Lopes em 1984 e a resposta de Baptista-Bastos em 2009, há um evento a marcar (ainda hoje) a agenda em todo o planeta: o ataque às Torres Gémeas. Eu sei que estava em casa, ali entre a Avenida da Igreja e a Avenida Gago Coutinho, bem perto do aeroporto. Liguei a televisão, vi um prédio em chamas, fui à cozinha meter o almoço no micro-ondas, voltei à sala e vi dois prédios em chamas. Almocei, saí de casa e fui trabalhar para o jornal ‘Record’, ainda no Bairro Alto, na Travessa da Queimada, entre o Portas Largas e o Pontapé na Coisa. Não se fala de outra coisa, óbvio: a primeira jornada da Liga dos Campeões.

É uma terça-feira, arranque da fase de grupos. No calendário, uma série de jogos. Em Anfield, há Liverpool-Boavista. E a UEFA? Só adia os jogos do dia seguinte para a semana seguinte (é o caso do Porto-Juventus, jogado a 18). Errrr. Adiante. O Liverpool de Houllier alinha com Dudek, Carragher, Henchoz, Hyypia, Vignal, Gerrard, McAllister, Hamann, Murphy, Heskey e Owen. O Boavista de Jaime Pacheco reúne Ricardo, Frechaut, Turra, Pedro Emnauel, Erivan, Petit, Alexandre, Glauber, Sánchez, Duda e Silva. Acaba 1:1, golos de Silva (3’) e Owen (26’).

Posto isto, pergunto ao Cristiano Ronaldo: onde é que estavas a 11 Setembro 2001? Acredite, se quiser. Ronaldo está a ser entrevistado pela primeira vez por um canal televisivo. Ainda com 16 anos, Ronaldo é só um nome. O fenómeno do Sporting é Quaresma. A SportTV apanha-o no Estádio José Alvalade (o antigo, claro) e leva-o até casa, de metro.

A reportagem é deliciosa, Ronaldo desce as escadas do futuro Alvaláxia, entra na estação do Campo Grande, compra bilhete ao pica e senta-se à janela. O destino final é o Marquês de Pombal. Na Avenida Duque Loulé n.º 79, uma esquina, Ronaldo entra na Residencial Dom José e sobe ao terceiro andar. ‘Podia ser melhor, mas até dá para remediar. Eu, por acaso, não fico muito aqui, só venho para dormir. Não aguento ficar muito tempo aqui dentro e vou passear. [pausa] Colombo, Vasco da Gama, Amoreiras.’ É assim, os miúdos da formação dormem ali até à inauguração da academia em Alcochete.

A câmara é a nossa guia. De repente, vemos Miguel Garcia (o herói de Alkmaar em 2005) com uma t-shirt do Intermarché de Moura, de onde é natural. Ronaldo entra no quarto e vê uma consola. ‘Tenho uma destas em casa, pá. Isto é bué da caro, pá. Quanto é que foi isto?’

No quadradinho seguinte (salvo seja), Ronaldo fala dos seus ganhos mensais. Ele diz 200 contos, a SportTV fala em 300. É só rir. ‘É ela [mãe Dolores] quem guarda o dinheiro no banco. Quando preciso, peço-lhe e mete-me o dinheiro. E é assim que a gente vive.’ De repente, Ronaldo está de pé e solta um aiiii. É o choque do segundo avião com o mundo civilizado, em Nova Iorque. Incrível, e verídico. Ronaldo está no terceiro andar da Residencial Dom José, na Avenida Duque de Loulé n.º 79.

Na altura, em 2001, Ronaldo joga nos juniores mais na equipa B e treina com a equipa principal. ‘Pedro Barbosa, Rui Bento, dois internacionais, pá, nem acreditava que estava ali com eles. Foi um momento de muita alegria, mas ainda não me sinto integrado ali, não estou tão à-vontade como se estivesse nos juvenis. Ainda me sinto pequenino. E na equipa B? Também. Não tanto, mas um bocado.’ E os treinos com os seniores? ‘Às vezes, ficam um bocado chateados porque me agarro à bola ou faço qualquer coisa que não devo. E, às vezes, resmungo com eles.’ E? ‘Não estão acostumados com estas coisas.’ Insisto, é só rir.

Repetimo-nos, peço desculpa. Na altura, em 2001, Ronaldo já assinara o primeiro contrato profissional, é representado por José Veiga e a cláusula de rescisão acumula nove dígitos. Qualquer coisa como 5,7 milhões de contos (28 milhões de euros).

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)



