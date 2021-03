"Por que há tantas bandeiras de Maradona nos estádios?" A família já tinha inventado uma avaria na televisão quando se soube da morte de Diego Armando Maradona mas a trágica notícia continua a ser escondida do antigo seleccionador nacional argentino, Carlos Bilardo, internado num lar com uma doença neurológica.

Quatro meses depois, família evita que ex-treinador saiba da morte de Maradona

"Por que há tantas bandeiras de Maradona nos estádios?" A família já tinha inventado uma avaria na televisão quando se soube da morte de Diego Armando Maradona mas a trágica notícia continua a ser escondida do antigo seleccionador nacional argentino, Carlos Bilardo, internado num lar com uma doença neurológica.

"No dia em que os meus filhos me pedirem um exemplo de um grande homem, um homem verdadeiramente grande, não hesitarei nem por um segundo em dizer-lhes: Bilardo". Foi assim que Diego Armando Maradona falou em 1986 sobre o treinador que conduziu a Argentina ao Olimpo do futebol mundial nesse mesmo ano.

A relação entre os dois homens que marcaram a história da Argentina foi intensa e ficou na memória dos amantes do futebol o abraço, entre lágrimas, de Maradona e Carlos Salvador Bilardo quando a seleção azul celeste se classificou à tangente para o Mundial de 2010 sob o comando daquele que é considerado por muitos o melhor jogador da história.

Agora, quase quatro meses depois, Bilardo ainda não sabe da morte de Maradona. Com 83 anos, o antigo treinador sofre de síndrome de Hakim-Adams, uma doença neurológica que causa demência, distúrbios de locomoção e incontinência urinária.



Os dias são passados num lar de idosos e a família decidiu não perturbar o ex-técnico argentino com a trágica notícia. Contudo, não é fácil esconder a morte de um ídolo para milhões de argentinos. Numa entrevista à rádio La Cielo, Jorge Bilardo, irmão do antigo treinador, explicou as estratégias para evitar que soubesse do acontecimento.

"No início, quando aconteceu a morte do Diego, colocámos Netflix e retirámo-lo da televisão durante algum tempo. Depois ficou viciado numa série colombiana. Agora vê os jogos sem som e às vezes comenta 'vejo muitas bandeiras de Diego, o que se passa?'. Ao que nós respondemos, 'vês como as pessoas são, põem bandeiras em todo o lado'.

É que para Bilardo, Maradona era "o filho que nunca teve", considerou o irmão. "Ele não pergunta pelo Diego, mas...porque lhe vamos dizer? Para deixá-lo triste?" justificou. Apesar da doença, Bilardo está estável, assiste a todos os jogos, vê os netos e fala com as pessoas que o visitam, geralmente sobre futebol.

