Os bombeiros do Luxemburgo foram mobilizados em grande número para a Maratona Noturna no sábado à noite e auxiliaram 68 pessoas durante o evento.

Quase 70 pessoas foram auxiliadas pelos bombeiros durante a Maratona Noturna do Luxemburgo

Mais de 200 profissionais do Corpo Grão-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) foram destacados para as ruas da capital no sábado, para a 15.ª edição da Maratona Noturna do Luxemburgo. Um posto médico avançado foi criado pelos bombeiros, que realizaram estas intervenções sob o comando do centro de gestão de operações CGDIS.

Os resultados e as imagens da Maratona Noturna do Luxemburgo A nova rota da Maratona Noturna do Luxemburgo, testada no sábado, após dois anos de interregno da corrida, combinou um desafio desportivo, cultura e um ambiente de festa animado.

Entre as 14h30 e a 1h, os bombeiros estiveram à disposição para garantir a segurança dos participantes e dos espectadores. Os serviços de emergência assistiram 68 pessoas ao longo do percurso do evento.

Uma dessas pessoas estava gravemente ferida, de acordo com um relatório publicado na manhã deste domingo. A natureza dos ferimentos não foi especificada.

No total, 56 eram corredores, enquanto as outras 12 pessoas assistidas eram espectadores. Além da sua mobilização ao longo do percurso, os bombeiros também montaram um sistema de stand-by no seu posto durante o evento. O objetivo era poder intervir o mais rapidamente possível no caso de uma emergência.

