"Quando há muitos portugueses, o risco de a maioria ser benfiquista é muito grande"

Sibila LIND

O Benfica tem atualmente 50 escolas em território português e 14 espalhadas pelo mundo, incluindo agora, o Luxemburgo. No dia 5 de outubro foi dia de festa em Cents, com a inauguração oficial da Escola de Futebol do Benfica no Grão-Ducado. Dezenas de craques de palmo e meio aproveitaram para mostrar as suas habilidades com a bola a treinadores, pais, dirigentes e simpatizantes do clube que acorreram em grande número à cerimónia que teve como estrela maior Nuno Gomes, antigo internacional português.