Qatar2022. Luxemburgo-Portugal marcado para 30 de março de 2021

Henrique DE BURGO Depois do sorteio, a UEFA divulgou agora o calendário dos jogos dos 10 grupos europeus. Portugal - Sérvia é o primeiro embate do grupo, no dia 24 de março, do apuramente para o mundial de futebol Qatar2022.

O Luxemburgo vai receber Portugal no dia 30 de março de 2021, em jogo de qualificação do grupo A para o mundial de futebol Qatar2022. Depois do sorteio, a UEFA divulgou agora o calendário dos jogos dos 10 grupos europeus. Portugal - Sérvia é o primeiro embate do grupo, no dia 24 de março.

Quanto aos jogos do Luxemburgo, o primeiro vai ser jogado fora, na República da Irlanda, no dia 27 de março. Três dias depois, os leões vermelhos vão receber Portugal, às 20h45. Seis meses mais tarde, a 1 de setembro, o Luxemburgo recebe o Azerbaijão e três dias depois vai jogar à Sérvia. A 9 de outubro, a formação orientada por Luc Holtz volta a receber a Sérvia e no dia 12 de outro o Luxemburgo é recebido por Portugal, às 20h45.

Em novembro, no dia 11, os leões vermelhos deslocam-se ao Azerbaijão e, no dia 11, recebem a República da Irlanda. Uma novidade neste grupo é a inclusão do anfitrião Qatar. No entanto, os dez jogos da seleção qatari com estas cinco seleções vão servir apenas de preparação e não haverá pontos em disputa.



Veja em baixo o calendário de jogos do grupo A:













