Qatar-2022. Luxemburgo no pote 4 do sorteio de acesso ao mundial de futebol

O Luxemburgo vai ficar no pote 4 do sorteio dos grupos europeus que vão disputar o acesso ao mundial de futebol Qatar-2022. O anúncio oficial da composição do sorteio, que vai ter lugar a 7 de dezembro, foi feito hoje pela FIFA.

O Luxemburgo vai estar neste pote 4 juntamente com a Bósnia, Eslovénia, Montenegro, Macedónia do Norte, Albânia, Bulgária, Israel, Bielorrússia e Geórgia, seleções que não poderá defrontar na fase de qualificação.

Do sorteio vão sair cinco grupos de seis seleções e cinco grupos de cinco seleções. Os vencedores apuram-se diretamente para a fase final do Mundial e os segundos do grupo vão disputar um 'play-off' que inclui outras seleções com boa classificação na Liga das Nações.

Quanto a Portugal, foi hoje anunciado como umas das cabeças-de-série do sorteio, ficando no pote 1, onde vai evitar jogar com a França, Inglaterra, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos e Bélgica.

Depois do sorteio de 7 de dezembro, a fase de qualificação europeia vai ter lugar entre março e novembro de 2021.



