PyeongChang2018: Português Arthur Hanse termina slalom no 38º lugar

Alvaro Antonio Silva Da Cruz O esquiador português Arthur Hanse terminou hoje na 38.ª posição o slalom masculino dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang2018, na Coreia do Sul, com um tempo total de 01:58.61 minutos, a quase 20 segundos do vencedor, o sueco André Myhrer.

Na prova, Arthur Hanse, nascido em Paris e a residir em França, gastou um 00:58.26 na primeira manga, somando 01.00.35 na segunda, ficando na 38.ª posição entre 106 inscritos.

O sueco André Myhrer, conquistou a sua primeira medalha de ouro nestes jogos, disputados na estância sul-coreana de YongPyong. Obteve um tempo total de 1:38.99.

O suíço Ramon Zenhäusern ficou a 34 centésimos do vencedor e logo depois, com a medalha de bronze, o austríaco Michael Matt, com mais 67 centésimos.

O atleta timorense Yohan Gonçalves Goutt não completou nenhuma das duas mangas do percurso. No passado domingo, Arthur Hanse tinha terminado na 66.ª posição o slalom gigante dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang2018, a 26 segundos do vencedor, Marcel Hirsher.