O esquiador luxemburguês Matthieu Osch, de 18 anos, terminou este domingo na 62ª posição o slalom gigante dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang2018, na Coreia do Sul, com um tempo total de 2’40”39, a quase 22 segundos do vencedor, Marcel Hirsher (2’18”04).

Pyeongchang2018: Luxemburguês Matthieu Osch termina slalom gigante na 62ª posição

O esquiador luxemburguês Matthieu Osch, de 18 anos, terminou este domingo na 62ª posição o slalom gigante dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang2018, na Coreia do Sul, com um tempo total de 2’40”39, a quase 22 segundos do vencedor, Marcel Hirsher (2’18”04).

O esquiador luxemburguês Matthieu Osch, de 18 anos, terminou este domingo na 62ª posição o slalom gigante dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang2018, na Coreia do Sul, com um tempo total de 2’40”39, a quase 22 segundos do vencedor, Marcel Hirsher (2’18”04).

Na prova, Matthieu Osch partiu da 95° posição (entre 110 participantes), ficando na 62ª posição. Na primeira descida, o luxemburguês realizou 1’21”45, enquanto na segunda descida fez o tempo de 1’18”94.

A delegação luxemburguesa, encabeçada por Matthieu Osch, na cerimónia de abertura dos Jogos. Foto: AFP

O austríaco Marcel Hirscher, que venceu a Taça do Mundo de esqui alpino por seis vezes, conquistou a sua segunda medalha de ouro nestes jogos, disputados na estância sul-coreana de YongPyong. Obteve um tempo total de 2:18.04.

O norueguês Henrik Kristoffersen ficou a um segundo e 27 centésimos do vencedor e logo depois, com a medalha de bronze, o francês Alexis Pinturault, com mais um segundo e 31 centésimos.



(Paulo Dâmaso)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.