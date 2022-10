Esqueçam a lesão de Payet em cima de Ronaldo em 2016. E o penálti de Zidane em 2006. E o penálti de Zidane em 2000. E o golo de Platini em 1984. A França mói Portugal há anos e anos. Séculos, até. Desde as invasões de Napoleão, pronto.

PSG vs Benfica. À grande e à francesa?

Rui Miguel Tovar Esqueçam a lesão de Payet em cima de Ronaldo em 2016. E o penálti de Zidane em 2006. E o penálti de Zidane em 2000. E o golo de Platini em 1984. A França mói Portugal há anos e anos. Séculos, até. Desde as invasões de Napoleão, pronto.

Estamos em 1806 e o imperador francês resolve impor um bloqueio continental em toda a Europa para enfraquecer a Inglaterra. Como Portugal torce o nariz à ideia, Napoleão manda invadir em 1807 e as primeiras tropas chegam a Abrantes, no dia 23 Novembro. Menos de um ano depois, em Setembro 1808, na ressaca de uma insurreição em Espanha e também do desembarque das tropas inglesas em Portugal, os franceses saem de fininho. Içada a bandeira branca, Portugal volta a estar entregue a Portugal.



E começam a nascer expressões populares, ainda hoje bastante utilizadas. Como a do ‘ver navios’. Então? Quando o comandante Junot parte para Lisboa, a principal ordem de Napoleão é a captura da família real portuguesa. Como as estradas portuguesas estão em mau estado, o exército de Junot com 1500 homens chega a Lisboa no dia seguinte à partida do rei regente D. João VI. Outra expressão, à grande e à francesa. Então? Junot, sempre ele, instala-se no Palácio Barão da Quintela e vive como bem se quer, cheio de luxos e festas, tudo à conta do proprietário. Outra expressão, só mais esta: ir embora de armas e bagagens. Então? Na ressaca da Batalha do Vimeiro, os ingleses assinam um acordo de rendição com os franceses e estes podem levar tudo o que roubaram para casa.

Vem isto a propósito do Paris SG vs Benfica. Nunca uma equipa portuguesa ganha no Parque dos Príncipes – em sete tentativas, dois empates, cinco derrotas e 4:12 em golos. E então, é para continuar à grande e à francesa ou dá-se finalmente uma invasão? O Benfica até nem precisa muuuuuito dos pontos. Aliás, o Benfica passa a fase de grupos se ganhar à Juventus. Basta-lhe isso nas três jornadas em falta. Só que o PSG é um estímulo xxl, com Donnarumma, Sergio Ramos, Neymar e Mbappe. E Messi? Está fora. Retomamos o assunto, é hoje a primeira vitória portuguesa no Parc?

A aventura começa em 2002, com o Boavista de Jaime Pacheco, para a Taça UEFA. Antes do apito inicial, Ronaldinho e Silva cumprimentam-se, abraçam-se e brincam um com o outro. Ronaldinho dá-lhe uma palmada na barriga e abana a cabeça em sinal de aprovação. Silva levanta as mãos e mexe no cabelo como quem admira o novo penteado do número 10. Rola a bola e o PSG entra melhor. Nyarko faz o 1:0 aos 16’, depois de sentar Paulo Turra, e liberta Fiorèse para o 2:0 em cima do intervalo. Pelo meio, o árbitro italiano De Santis expulsa Déhu com dois amarelos em três minutos, o primeiro por falta sobre Sánchez (29’), o segundo sobre Cafu (32’).

Na segunda parte, o PSG continua em cima e é Ricardo quem assume o papel de melhor em campo com defesas a remates à queima-roupa de Heinze e Benachour. O Boavista, há mais de uma hora em vantagem numérica, acorda para a vida e marca o golo da esperança aos 75 minutos, num cabeceamento de Luiz Cláudio. Mal soa o apito final, é ver Jocivalter a correr para o abraço de Ronaldinho e mais alguma coisa (uma camisola?).

A segunda equipa portuguesa a jogar em Paris é o FC Porto de Víctor Fernández, para a Liga dos Campeões 2004-05. Outro italiano no apito (Collina), outro 2:0 ao intervalo. Em dois minutos (29’, 31’), Baía sofre golos de Coridon e Pauleta. Sempre ele, Pauleta. Só anos depois é que Cristiano Ronaldo se torna o segundo português a marcar a duas equipas portuguesas na UEFA – Sporting e FC Porto, no seu caso. E o 1:0 de Coridon? È uma obra prima de elegância, ainda hoje um dos melhores golos de sempre no Parc. A jogada começa no guarda-redes Letizi e continua tranquilamente pela ala direita. Pichot passa o meio-campo, olha para a meia-lua e cruza largo para Coridon. O jovem de 21 anos inclina-se para a frente e dá de calcanhar em posição de vólei, a bola entra junto ao poste. Incrível, e verídico.

Segue-se o Benfica, para a Taça UEFA 2006-07. É a equipa de Fernando Santos, com Simão a capitão. E o capitão do PSG? Chama-se Pauleta. Fala-se português no ‘cara ou coroa’, que maravilha. E os dois marcam: Simão alimenta o sonho de muitos emigrantes com o 0:1 e Pauleta empata aos 37’. Ainda antes do intervalo, Frau fixa o 2:1. É o famoso jogo da estreia de David Luiz, então um miúdo de 19 anos recém-contratado ao Vitória da Bahia, como substituto-relâmpago de Luisão, lesionado num lance com Rothen à passagem da meia-hora.

O quarto representante português no Parc é o Braga, até agora o único sem sofrer golos em Paris. Acaba 0:0 em Março 2009, para a 1.ª mão dos oitavos da Taça UEFA. A equipa de Jesus joga para a frente, de olho na baliza, na noite em que o PSG homenageia Pauleta. Daí para cá, Jesus iria mais duas vezes a Paris, 1:1 de Gaitán em 2011 para a Liga Europa e aquele 3:0 de má memória para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Desse onze de há oito anos, só o central brasileiro Marquinhos e o trinco italiano Verratti continuam de pedra e cal no PSG e voltam a cruzar-se com o Benfica.

E hoje, quem vai ver navios?





*Autor escreve ao abrigo do antigo AO.

