Prova 'Ironman Luxemburgo' adiada para 2021 devido às algas tóxicas

Henrique DE BURGO A competição internacional de triatlo "Ironman Luxemburgo-Região Moselle", agendada para 11 de outubro, foi adiada para 20 de junho de 2021.

Ao contrário do que se poderia esperar, a causa do adiamento não são as medidas de restrição ligadas à covid-19, mas a presença de algas azuis tóxicas no rio Moselle e no lago Remerschen, dois locais previstos para a prova de natação.

Esta é a segunda vez que a organização adia a competição, depois da data original de 14 de junho. Depois da nova data, 11 de outubro, o evento foi novamente adiado, desta vez para 20 de junho do próximo ano.

Segundo uma nota divulgada no site da organização, apesar da aprovação das autoridades luxemburguesas para a realização da prova, em conformidade com a 'lei covid', não foi possível no entanto evitar o novo contratempo.

Atualmente, o rio Moselle e o lago de Remerschen (assim como outros lagos no norte do país) estão infestados por uma praga de cianobactérias, conhecidas como algas azuis, que podem ser tóxicas para humanos e animais.



