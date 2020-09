A proibição não é extensível a todo o país, mas apenas aos locais por onde passam os ciclistas.

Proibido usar drones durante o Skoda Tour

Henrique DE BURGO

O Ministério da Mobilidade proibiu o uso de drones durante as provas da volta ao Luxemburgo em bicicleta, Skoda Tour, entre esta terça-feira e sábado, dia 19. A proibição não é extensível a todo o país, mas apenas aos locais por onde passam os ciclistas.

O espaço aéreo fica hoje interdito aos drones no percurso Kirchberg-Kirchberg, enquanto amanhã será entre Remich e Hesperange. Na quinta-feira a proibição será entre Rosport e Schifflange, e na sexta entre Rodange e Differdange. Na última etapa, do dia 19, os drones serão proibidos no espaço aéreo entre Mersch e a cidade do Luxemburgo.

Recentemente soube-se que a formação portuguesa W52-FC Porto desistiu da participação na Volta ao Luxemburgo, que conta agora com dois portugueses da na equipa Team Emirates.





