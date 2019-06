O desconhecido Cardiff Metropolitan University estreou-se em competições europeias frente ao clube luxemburguês.

Progrès vence Cardiff na Liga Europa

O Progrès Niederkorn venceu a equipa da Universidade de Cardiff, por 1-0, em jogo da primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga Europa.

O único golo da partida foi marcado por Mayron De Almeida, aos 62 minutos de jogo, disputado esta quinta-feira, em Oberkorn.

A equipa luxemburguesa volta a medir forças com os jovens estudantes universitários no jogo da segunda mão, no País de Gales, na próxima quinta-feira (4 de julho).